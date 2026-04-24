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《乩身》電影版！男主角不是柯震東　韓杰、三太子2大選角曝光

獨家／《乩身》電影版男主角不是柯震東　真正人選曝光

▲《乩身》影集拿下Netflix全球非英語影集排行榜的Top 10。（翻攝自臉書）

圖文／鏡週刊

柯震東、王柏傑主演的影集《乩身》成為近期話題之作，據悉電影版《乩身》歷經一波三折，也將拍板定案，傳出邀請連晨翔和鳳小岳搭檔，可望邀請導演陳果操刀。

《乩身》近年持續擴展改編版圖，除4/2上線的Netflix Original Series，也包括漫畫、歌仔戲，以及預計於2026年下半年開拍的電影，還有遊戲開發，商機不可小覷，尤其電影版人選一波三折，最初三太子乩身鎖定阮經天，最後無疾而終，導演人選也換過不少，目前最接近定案的男主角是新手奶爸連晨翔，而三太子人選則是當年和王柏傑拍過電影《九降風》的鳳小岳，由於《乩身》影集已經拿下Netflix全球非英語影集排行榜的Top 10，預計兩人接下電影版重責大任，恐怕壓力不小。

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獨家／《乩身》電影版男主角不是柯震東　真正人選曝光

▲連晨翔傳出將搭檔鳳小岳演出《乩身》電影版。（圖／翻攝自臉書）

《乩身》7年前拍了一集也是播出時的第三集，之後就因疫情及各種因素導致進度停擺，好不容易3年後重啟，拍沒多久就發生柯震東遭無人機撞擊受傷的意外，導致男主角一度停工，經過兩年的漫長的後製，上檔又碰上主要角色之一的薛仕凌閃兵的負面消息，影響宣傳計畫，可說命運多舛。

據悉當年影集和電影版籌拍時間差不多，但一直未有明朗的進度，多半在演員和導演的組合上卡關，目前幾乎確定是連晨翔搭檔鳳小岳，加上曾以《香港有個好萊塢》拿下金馬獎最佳導演獎的陳果，陳果擅長以寫實風格描寫小人物著稱，只是目前官方尚未公布最後人選，恐怕都有變數。


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