LuxyGirls應援上下都露「竟被辱罵妓女」！截圖強硬反擊 現場照曝

記者潘慧中／綜合報導

啦啦隊LuxyGirls曾因以一字馬抖臀表演，干擾球員罰球而惹議，沒想到最近再度掀起爭論，而這次的起因是部分成員穿的長褲裝被說太露，還因此無辜挨罵「妓女」，氣得官方小編直接強硬回應了！

▲LuxyGirls的應援服裝引發爭論。（圖／翻攝自Instagram／nikita.hsu）



照片中，可以看到LuxyGirls表演當天基本上穿著三套服裝登場，有的女孩穿的是黑紅配色短褲裝，有的女孩穿的是黑紅配色長褲裝，有的女孩則穿著黑黃配色長褲裝。其中長褲裝的部分，因為上露南半球，下露屁股蛋的設計，引發部分網友不滿其服裝尺度而辱罵是妓女。

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▲▼LuxyGirls展現健康美。（圖／翻攝自Instagram／nikita.hsu）



雖然該網友目前已刪文，但已經被截圖傳給LuxyGirls的官方平台。LuxyGirls小編第一時間看到後，回傳兩個哭臉符號說：「罵妓女也太過分。」

▲LuxyGirls收到網友截圖。（圖／翻攝自Threads／luxygirlcrew）



接著，LuxyGirls小編正式在Threads發文回應，「刪文Too late孩子，你可以不喜歡，但這些很糟糕的用詞是從你腦袋說出來的，請不要把自己想法貼標籤在別人身上，還大肆渲染這樣的用詞。」

▲▼雖然該網友已刪文，但LuxyGirls仍發文告知太晚了。（圖／翻攝自Threads／luxygirlcrew）

