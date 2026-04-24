見女警難產亡有感！潔哥首吐「不能生二胎」：曾大出血到瞬間濕透

記者陳芊秀／綜合報導

台北市警局中正一分局督察組36歲女警陳芊雯於4月中旬生產，因產後竟因失血過多不幸離世，引發社會關注。而網紅潔哥（李秉潔）看到新聞有感而發，首度吐露自己生第一胎時曾發生「產後延遲性出血」，且這段經歷讓她直言身體狀況不允許懷二胎，感嘆生小孩真的很有風險。

▲潔哥罕見吐露生產後曾經歷大出血。（圖／翻攝自臉書）

快出月子突大出血

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潔哥透露，當年生完小孩兩星期左右、快要出月子時，本以為惡露已排乾淨，卻突發性地斷續出血。她形容當時血量驚人，「會瞬間把夜用衛生棉整個浸濕」，雖然不是持續噴湧，但間歇性的大量流血仍讓她感到暈眩且極度恐懼。

即便潔哥多次就醫，照超音波顯示子宮很乾淨，情況仍未好轉。最後轉診至大醫院，醫生判定為「子宮收縮不良」，並開立了兩顆RU486供其服用。而她當時查了才發現那是墮胎藥，服藥後子宮強烈收縮的劇痛會「癱在床上冒冷汗」，所幸最終順利恢復。

身體狀況不能生二胎

潔哥深有感觸寫道：「到了2026年的現在，生小孩還是有很大的風險。」她在留言串直言：「所以我身體狀況也不能讓我生二胎啦！生一個就子宮收縮不良一直出血了，再一個我覺得可能直接往生。」而網友暖回「一段話道盡所有，辛苦了！不管有沒有要第二胎，都要把自己照顧好唷，不管是為了第二胎還是第一胎哈」、「媽媽每一次懷孕到生產都是用命在拚的」。