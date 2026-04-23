富邦啦啦隊女神「膝蓋韌帶撕裂」　PO傷勢照崩潰喊：我的天！

記者王靖淳／綜合報導

富邦悍將啦啦隊Fubon Angels成員維心近日驚傳身體狀況亮紅燈，她在Threads發文透露，自己膝蓋的傷勢已到了無法忽視的地步，同時也在文中附上傷勢照。貼文曝光後，立刻湧入大票網友留言關心。

▲維心。（圖／翻攝自Threads／weihsin.1007）

維心透露，這一切的起因大約是從今年3月的一次練舞開始，當時她就察覺到膝蓋內側傳來陣陣疼痛。起初她抱持著樂觀的心態，認為只要在練舞時戴著護膝就好，覺得身體應該能自行復原，沒想到這個小疏忽，竟成了日後傷勢加劇的導火線。

[廣告]請繼續往下閱讀...

隨著球賽開季，維心為了不耽誤演出，這幾週她仍堅持帶護膝上場應援。然而，她表示，最近感覺到膝蓋愈來愈痛，甚至連疼痛的位置，都開始向外擴散，那種不適感讓她終於意識到事情的嚴重性。維心在文中感嘆，身體發出的警訊已讓她無法無視了，這才決定前往醫院尋求醫師協助。

▲維心。（圖／翻攝自Threads／weihsin.1007）

經過醫院詳細檢查，維心透露，她在照X光及超音波後，被醫生證實膝蓋傷並非單純的發炎，而是「半月板和韌帶的撕裂傷」，為此她崩潰直呼：「我的天...。」