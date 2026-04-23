Jisoo爆砸千萬切割親哥！「早就斷聯」內幕曝　不忍性愛片外流

記者林汝珊／綜合報導

BLACKPINK成員Jisoo親哥哥金政勳，近日爆出涉嫌對女直播主性侵未遂，引起軒然大波，Jisoo沈默幾天後透過經紀公司發聲，正式切割親哥。不過Jisoo主演的《訂閱男友》卻被網友抓包，金政勳以「經紀公司代表」身份被列在名單上，而引起大眾不滿。對此，前娛樂記者李鎮浩也出面幫Jisoo喊冤。

▲Jisoo砸千萬切割親哥哥。（圖／翻攝自IG）

前娛樂記者李鎮浩表示，Jisoo哥哥金政勳在去年爆出偷拍性愛影片爭議後，家人就已對他失去一切信任，斷絕所有往來，因此Jisoo確實不會知道金政勳後續所爆出的性侵直播主及涉嫌家暴等問題。

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▲前娛樂記者李鎮浩替Jisoo喊冤。（圖／翻攝自YT）

李鎮浩也說道，Jisoo的公司起初確實接受過金政勳的幫助，但是是以家人的身分並非以公司代表身分協助，因此也完全沒有領到任何薪水。至於為何金政勳的名字出現在《訂閱男友》的名單列表上？李鎮浩透露，因為拍攝當時負責的相關業務出現空缺，因此哥哥的名字才被補上，也因當時Jisoo還並未與哥哥斷交，之後《訂閱男友》也只是沿用了拍攝時所給出的名單而已。

而《訂閱男友》播出後，Jisoo看到哥哥出現在名單上也相當傻眼，感到很荒謬，立即向劇組提出抗議，才將名字移除。據悉，重新修正已完成的最終母帶需花費超過1000萬韓元（約新台幣23.5萬元），但Jisoo也堅持自行負擔費用，就為了與哥哥切割關係。