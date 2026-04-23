陳文茜PO文憶「首次免疫治療過程」　曬照自嘲：外貌如媽祖娘娘

記者王靖淳／綜合報導

資深媒體人陳文茜罹患黑色素癌，平時會透過社群來分享抗病心聲，近日她在臉書發文，分享自己準備接受第一次免疫治療的心聲及當時所拍下的照片，貼文曝光後，吸引不少網友湧入留言替她打氣。

▲陳文茜。（圖／翻攝自Facebook／文茜的世界周報 Sisy`s World News）

陳文茜透露，當時她從台大癌醫轉往台大總院，準備迎接首度免疫治療，這對她而言是場與生死豪賭。由於她身患自體免疫系統疾病，又是腦下垂體腎上腺危急患者，且施打劑量竟是常人的三倍，連主治醫師、現任台大副校長都嚴陣以待。

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陳文茜回憶，2024年12月28日那天，醫師團隊如臨大敵，院長更親自在旁坐鎮守候整整六小時，為此她感性直言「此恩難忘。」在第一滴藥物注入體內時，她用手機記錄下這段過程，並對藥袋喊話：「就靠你們了，請至少還我平安。」幸運的是，預想中的危機並未發生，陳文茜在跨年夜甚至還能在醫院15樓開派對，買了披薩與可樂慶祝。

▲陳文茜PO文曝抗癌心聲。（圖／翻攝自Facebook／文茜的世界周報 Sisy`s World News）

如今再回顧這段過程以及照片，陳文茜自嘲外貌因治療變得「如媽祖娘娘般腫大」，但比起當時全身多個器官受損，現在體內近15個癌腫瘤皆已「死如殘骸」，讓她直呼這是莫大的福報，「我已遠離癌症，至少我這麼相信。感謝上天????給我這一年多來的平安及歡喜。」