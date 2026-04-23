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金鐘主持屠潔新書發行　環島驗證真愛：沒吵到分手就結婚

記者葉文正／台北報導

曾兩度拿下廣播金鐘獎主持人屠潔今（23日）發行新書《從信仰出發：跟著媽祖開始的徒步環島》，內容詳盡記錄她從廣播跨足文字創作的心路歷程。屠潔透露6年前因疫情失業陷入焦慮，卻意外開啟與媽祖的緣分。她回憶當時行事曆全空白，想起外國朋友曾提過「大甲媽祖遶境」是世界三大宗教盛事，便決定不再找藉口，踏上白沙屯媽祖進香之路。

▲屠潔得獎時的幸福模樣。（圖／屠潔提供）

▲屠潔出書談媽祖繞境。（圖／屠潔提供）

屠潔表示：「第一年就以參與全程作為目標，完成後對腳程有了信心，隔年便挑戰徒步環島。」這段從300公里的進香到1000公里的環島旅程，讓她將原本的不安轉化為向前的能量，也為事業衝刺出意想不到的新方向。

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▲屠潔得獎時的幸福模樣。（圖／屠潔提供）

▲屠潔得獎時的幸福模樣。（圖／屠潔提供）

屠潔畢業於銘傳大學傳播學院及瑞士SHMS旅館管理大學，擁有超過10年的主持經驗，曾兩度奪下廣播金鐘獎。身為中英雙語主持人與旅遊YouTuber，她以「愛說故事」的形象深受大眾喜愛，近期更身兼製作人與主持人，投入三立全新運動紀實節目《GO FOR GOLD運科台灣隊》。這次更將「跟著媽祖開始的徒步環島」故事整理成冊，推出新書。

▲屠潔得獎時的幸福模樣。（圖／屠潔提供）

▲屠潔出新書。（圖／屠潔提供）

在49天、1000公里的徒步環島中，屠潔與另一半伊森（Ethan）共同經歷考驗，甚至發下豪語：「徒步一圈沒吵到分手，我們就結婚！」屠潔坦言兩人每天小吵、三天大吵，笑稱吵架是「激烈的溝通」。她感性分享，在路上又累又熱又狼狽，是關係最真實的試金石，最後決定攜手終身，是因為老公願意包容，「他總跟我說這輩子如果沒有遇見我，不會用這麼笨的慢方法去認識這個世界。」這場長達49天的「激進版婚前旅行」，讓兩人最終步入禮堂。


香路上的風景不僅是信仰，更是一場打破偏見的人間觀察。屠潔坦言，過去因生活圈不同，對「刺龍刺鳳」的義氣兄弟難免有「不要亂看」的先入為主，但這段路完全翻轉了她的刻板印象。她分享，曾遇過一群看似威嚴的男子在熱天裡發送冰飲，當一位極具氣場的「大哥」板著臉現身時，四周空氣一度凝結，令她內心暗自緊張；沒想到下一秒，這位大哥竟露出燦爛微笑大聲為大家加油，甚至蹲低身姿，語氣溫柔地對小朋友說：「來！喝水水喔！」這反差極大的「疊字」讓屠潔驚訝到差點噴水，也讓她看見這條路上最動人的善意與溫度。

從聲音媒介轉向文字創作，屠潔對情感的留存有深刻體悟。她認為廣播雖有固定平台與時長，但情感有時無法被框架限制，而文字能隨時記錄並帶回情境。屠潔表示：「廣播的聲音有節奏與速度，但是文字沒有，讀者可以用自己的速度和想像去解讀語氣，這算是一種共同創作。」熱愛老派作風的她，至今仍堅持手寫行事曆與閱讀實體書，認為那種觸感非常浪漫，文字更讓她與讀者之間產生一種「在一起呼吸」的共鳴。

此外，屠潔指出這本圖文創作書補足了廣播「看不見」的遺憾。她幽默地說：「大家不用猜那個人長什麼樣子、風景是否漂亮，廣播看不見的，翻書就有了。」她也提到，人生的第一座金鐘獎正是來自徒步環島的廣播企劃，當時還穿著婚紗上台舉杯；而第一個新聞獎項則是關於媽祖進香的文創專題。對她而言，信仰不只是宗教，更是一種在日常生活中難以想像的極致善意，例如免費福食、住宿與對陌生人的信任，這些都在進香過程中真實發生。

書名標註「從媽祖開始」，象徵著屠潔探索世界的起點。她好奇世界各地的信仰如何運作，並規劃未來挑戰西班牙朝聖之路、日本四國遍路及熊野古道，希望延續徒步精神，用緩慢的步伐觀察世界。屠潔感慨，疫情低谷讓她累積了豐沛能量，透過文字與圖像的結合，讀者不僅能看見台灣美景，更能看見一個專業媒體人在經歷身分轉換與情感洗禮後，最真實、最「Real」的人生紀錄。

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