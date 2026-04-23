許聖梅爆出歌王婚姻亮紅燈　「已分居半年」

記者葉文正／台北報導

由謝震武律師主持的高點綜合台《震震有詞》邀請資深媒體人許聖梅、律師郭德田、購物專家維尼媽以及諮商心理師盧美妏，共同剖析「動不動離家、離婚掛嘴邊 是情感勒索還是真心想逃離。」

▲許聖梅爆出歌王已經分居半年。（圖／和展影視）

資深媒體人許聖梅細數演藝圈近期感情風波，提及62歲歌王洪榮宏與有「小鄧麗君」之稱的太太張瀞云婚姻似乎有狀況。她說洪榮宏過去與太太夫唱婦隨，演唱會上的服裝、歌曲都由太太一手包辦，近年洪榮宏移居新竹過著種果樹、養雞的平靜生活。許聖梅說洪的岳母生病卻未見他探視，洪榮宏攝護腺開刀也只有兒子照護不見太太身影。太太張瀞云則曾在社群發文：「我不是工具不是物件，是需要被尊重的靈魂。」字裡行間透出對家庭內耗的無奈。

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▲維尼媽。（圖／和展影視）

許聖梅近一步指出洪榮宏夫婦兩人自去年十月起已分居半年，張瀞云回高雄生活，連洪榮宏到高雄開唱都未出席。洪榮宏被問及時則回答：「會做更好的人」，許聖梅說：「結婚第五年時也發生過類似狀況，當時送花能哄回來，但這次分居已半年。」感覺張瀞云似乎決定不再當先生的影子。

維尼媽聊及與先生結婚23年的辛酸。去年先生因長期酗酒導致兩度大吐血確診酒精性肝炎卻仍偷偷喝酒，面對維尼媽的不斷提醒，先生竟喊出「讓我做自己好嗎？」隨後便離家出走。維尼媽說先生從板橋跑去左營，但他因錢都在維尼媽身上且不會使用行動支付，還打電話要求太太幫忙支付商旅住宿費。

維尼媽說因為先生出門沒帶高血壓藥，幾天後返家時臉色蒼白、氣喘吁吁，也知道自己不對便向她下跪道歉，之後先生又因維尼媽在友人面前不讓他喝酒，覺得自己沒面子再度離家，維尼媽說曾秉持絕不輕言離婚，但在經歷先生反覆出走、自己得獨自面對育兒與工作的壓力下，23年來的婚姻首次提了離婚，講到此維尼媽心疼不已忍不住落淚，坦言還是很愛先生。

針對這些個案，諮商心理師盧美妏指出，許多夫妻存在「心理時差」：「通常是一個人已經受不了到心灰意冷，另一個人才驚覺要投入情感，這種頻率不對稱是婚姻致命傷。」