太濕！6韓國猛男貼身頂胯「只剩丁字褲」撫摸　女粉被撩到腿軟

記者林汝珊／台北報導

韓國《TOUCH FIVE》猛男秀海外的第一場演出火熱「襲台」，於今（23日）起，一連四天共帶來6場演出，6位演員K、MIRACLE、GIL、LEO、JUSTIN、HANI一登場不只勁歌熱舞，更衝下台與現場女性貼身互動，血脈噴張演出，全場尖叫聲不斷。

▲猛男秀《TOUCH FIVE》首場演出登場。（圖／記者周宸亘攝）

6位猛男一開場先是身穿西裝帥氣出場，每跳一首歌便「脫去一件身上衣物」，之後半裸著上身，露出結實胸肌。歐巴更衝下台拉台下觀眾伸手一起撫摸，感受「19禁激情」。

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▲6位猛男一開場先是身穿西裝帥氣出場。（圖／記者周宸亘攝）

其中演員JUSTIN更與一位VIP觀眾面對面，圍上浴巾後曖昧脫下下身，扭腰舞動頂胯後，再一把扯掉浴巾，僅剩下性感丁字褲，讓人眼睛大吃冰淇淋。

▲JUSTIN邀VIP貼身互動。（圖／記者周宸亘攝）

《TOUCH FIVE》主打「沉浸式」觀演體驗，其中演出更增設「女性限定」專場，為女性觀眾朋友們帶來19禁火熱夜晚，6位演員透過舞蹈動作與表演張力展現性感魅力，高度的貼身互動更是讓整晚氣氛持續沸騰。

▲猛男秀《TOUCH FIVE》首場演出。（圖／記者周宸亘攝）