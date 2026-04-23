于朦朧過世7個月…好友范世錡遭指兇手　曬「無犯罪紀錄證明」喊告

記者黃庠棻／台北報導

男星于朦朧在2025年9月墜樓離世，因疑點重重，至今仍有許多粉絲喊話要幫他討公道。而他生前流出一段疑似受虐音檔，一句「剖他」被認為與范世錡聲紋相符，范世錡也因此捲入于朦朧死亡事件，重創演藝事業，今（23）日他透過工作室發表《無犯罪紀錄證明》自證清白。

▲范世錡是于朦朧生前的好友。（圖／翻攝自微博）

于朦朧冤死事件爆發後，范世錡遭指是「兇手、共犯」，他一度在微博上崩潰喊「無論你們再怎麼撒野也無法對我做出什麼東西，沒錯就是我殺了于朦朧，因為他該死。」雖然隨即被刪出，但被視為「認罪」證明。

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▲范世錡曬出《無犯罪紀錄證明》自證清白。（圖／翻攝自微博）

而于朦朧離世至今7個多月，范世錡演藝事業大受影響，參演的戲劇被抵制、除名，演唱會也票房慘淡。終於在23日主動公開公安局發的《無犯罪紀錄證明》自證清白。工作室發文中指出「網路上針對范世錡先生的惡意造謠、誹謗及不實傳播，均已構成侵權違法。我方對此零容忍，不接受任何形式的和解。」

▲范世錡曬出《無犯罪紀錄證明》自證清白。（圖／翻攝自微博）

范世錡工作室硬起來，繼續表示「相關造謠者務必立即停止侵權行為，刪除全部不實內容，否則將為自己的行為承擔法律責任。我方仍在持續監測和取證中，面對一切不法行為，絕不姑息！我方無心佔用更多公眾資源，范世錡先生也將繼續專注於演藝事業，以更多優秀作品回饋社會。」

▲范世錡曬出《無犯罪紀錄證明》自證清白。（圖／翻攝自微博）

《無犯罪紀錄證明》中指出，范世錡（本名范世琦）於1992年3月23日，也就是他出生這一天，直到2026年4月19日，都「未發現有犯罪記錄」。並委託律師事務所，針對網路上誹謗范世錡的網友展開法律訴求。

▲范世錡曬出《無犯罪紀錄證明》自證清白。（圖／翻攝自微博）