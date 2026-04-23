春風反向宣傳狂吐「這部片還好」　私下狂寵童星被認證：善良的大哥哥

記者蕭采薇／台北報導

犯罪動作電影《死亡賭局》23日舉辦首映記者會。主演陣容春風（洪瑜鴻）、黃奇斌（阿斌）、丁寧、姚以緹、五木與童星游薇琳首度全員合體。春風近期跑宣傳時不改幽默本色，頻頻語出驚人表示：「這部片還好」沒想到意外有宣傳效果。

▲（左起）黃奇斌、姚以緹、丁寧、春風，出席《死亡賭局》首映記者會。（圖／記者周宸亘攝）

春風反向宣傳出奇招！私下狂餵童星吃炸雞



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被導演和丁寧盛讚是「天才型演員」的春風，近期跑宣傳時不改幽默本色，語出驚人電影「還好」，他笑說：「我很老實，不要給人家有太大的期待！」沒想到這種反向操作反而引發網友瘋狂討論。他當日在現場再補槍：「這部片真的還好，但看了代表你很有品味！」激起觀眾想挑戰自我品味的決心。

▲春風拍攝《死亡賭局》時，殺青還不捨哭了。（圖／記者周宸亘攝）

片中他與童星游薇琳有許多對手戲，游薇琳大讚春風是很善良的好哥哥，不僅每天豪爽請客、帶她去散步，還會請她吃炸雞，更教導她「成績不好沒關係，但要孝順父母」。面對小女孩的童言童語，春風在旁也忍不住直呼：「我殺青的時候還有哭耶！」

▲童星游薇琳和春風有許多對手戲。（圖／記者周宸亘攝）



丁寧首演反派大呼過癮！刻意與春風保持距離

飾演陳議員的丁寧今天首度現身，一身俐落裝扮展現「政壇灰狼」的強大氣場。她透露自己和春風是同鄉，都是二林人，雙方家長都認識，春風也和丁寧的弟弟是朋友。不過為了維持片中的敵對距離感，她坦言：「我叫他不要跟我聊天，怕影響角色的關係。」

▲丁寧飾演反派直呼過癮。（圖／記者周宸亘攝）

但對於春風跨足演戲的表現，丁寧非常激賞，但也開玩笑虧他：「不過也是滿討厭的，為什麼要來搶我們演員飯碗。」而春風馬上為自己辯護說：「我很認真欸，拍不好我還會去旁邊哭！」他透露自己表現不好時會很懊惱，這時就會去旁邊「冷靜」一下。

丁寧也表示，這是她生涯演過最壞的反派角色，讓她演得相當痛快。她感性推薦，電影探討了人性的灰色地帶，更涉及長輩被詐騙的內容，非常適合男女老少一起進戲院觀賞。

▲姚以緹在片中飾演電子花車女郎。（圖／記者周宸亘攝）

姚以緹苦成最強冤大頭！五木「以下犯上」超抖



在片中飾演電子花車女郎的姚以緹，被封為全片「最強冤大頭」，不僅要辛苦養女兒，還要照顧前男友春風癱瘓在床的爸爸，讓她無奈笑稱：「一家老小都掛在我身上，真的有夠累！」

▲近期跨足影視圈的阿斌，這次與春風飾演手足。（圖／記者周宸亘攝）

此外，近期跨足影視圈的阿斌，這次與春風飾演手足，兩人相知相惜的逃亡橋段逼哭不少試映觀眾。兩人也首度合作主題曲，阿斌笑虧春風根本是劇組的「社群總監」。而飾演組頭的五木，現實中其實是春風的員工，戲裡卻必須在氣勢上壓過老闆，讓他坦言壓力極大：「真的抖到不行，還好目前觀眾反應都很滿意。」電影《死亡賭局》將於4月24日全台上映。