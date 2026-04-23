《歌劇魅影》台北加場秒殺！後台秘辛全公開　女主角扛15KG華服飆高音

記者蕭采薇／台北報導

百老匯經典音樂劇《歌劇魅影》，在高雄場口碑爆棚後，全劇組正式移師台北表演藝術中心大劇場，自4月21日一路熱演至5月17日。由於32場門票幾近完售，主辦單位緊急加開5月6日下午場次，再度締造驚人票房紀錄。

▲《歌劇魅影》演員（左起）山姆溫莫里斯、克莉絲汀葛蕾絲羅伯茲、羅伊麥卡倫，親自分享台灣巡演感想以及角色詮釋。（圖／記者湯興漢攝）

32場全秒殺！經典神劇重返劇院魅力升級

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談到睽違6年再度來到台灣，三位主演對台灣觀眾的熱情與高水準印象深刻。飾演「魅影」的山姆‧溫‧莫里斯（Sam Vën-Morris）大讚：「有些演出時刻安靜到連針掉在地上都聽得到，那種專注與投入，在舞台上感受非常強烈。」

有別於先前在台北小巨蛋的大型場館，這次回歸劇院空間，山姆分享，因為距離更貼近觀眾，讓演員們能展現更深層、細膩的演技，「不需要刻意放大，有時候我們可以『收一點』，去找更真實的情感連結。」

▲飾演「魅影」的山姆‧溫‧莫里斯（Sam Vën-Morris）。（圖／記者湯興漢攝）

陽明山健行慘曬傷！演員曝保養金句：睡覺最重要



面對高密度的巡演節奏，飾演「克莉絲汀」的葛蕾絲‧羅伯茲（Grace Roberts）表示，除了充足暖身，好好照顧身心狀態是關鍵；山姆則直言：「睡覺真的很重要！」而飾演「拉烏爾」的羅伊‧麥卡倫（Rory MacCollum）也笑稱，台灣溫暖的氣候其實對嗓子很有幫助。

▲《歌劇魅影》演員（左起）克莉絲汀葛蕾絲羅伯茲、羅伊麥卡倫，親自分享台灣巡演感想。（圖／記者湯興漢攝）

有趣的是，幾位外國演員趁著空檔到處走走，不但跑去海邊和海龜游泳，還去了陽明山國家公園健行，卻都不約而同地慘遭台灣的烈日「曬傷」，意外成為巡演中的逗趣插曲。對於台北加演場再度引爆搶票熱潮，山姆也幽默地向台灣觀眾喊話：「如果你還買得到票的話，一定要來看！」

直擊後台最高機密！15公斤戲服上身秒飆高音

除了台前演出震撼，這次直擊後台也揭開了《歌劇魅影》超狂的製作秘辛。舞台監督Sandy透露，全劇共動員37位演員，搭配近百位國際與台灣技術團隊，光是運輸就需要出動24台卡車。令人驚豔的是，全場包含側台和聲皆為演員「即時演唱」，完全沒有預錄播放；當觀眾看到魅影與克莉絲汀在船上時，合唱團其實正站在側台盯著螢幕裡的指揮，現場唱出磅礴和聲。

▲飾演「克莉絲汀」的葛蕾絲‧羅伯茲（Grace Roberts）。（圖／記者湯興漢攝）

此外，後台機關也充滿巧思。例如經典的「假面舞會」階梯畫面，其實巧妙安插了「假人模特兒」來營造壯觀的人海戰術；地下湖泊的小船則是靠著精密的「遙控操作」完成。女主角最經典的藍色洋裝更是重達約15公斤，演員必須穿著沉重華服，在極短時間內衝上台飆唱詠嘆調，對體力是一大考驗。

▲《歌劇魅影》演員（左起）山姆溫莫里斯、克莉絲汀葛蕾絲羅伯茲、羅伊麥卡倫。（圖／記者湯興漢攝）

《歌劇魅影》4月21日至5月17日正於台北表演藝術中心大劇場熱演中，隨後將於5月26日至6月7日移師台中國家歌劇院大劇院，購票請洽寬宏售票系統。