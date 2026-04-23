DC首部恐怖鉅作來了！　《泥面人》臉皮融化「巨星變怪物」嚇壞粉絲

記者蕭采薇／綜合報導

超級英雄影迷注意了！DC工作室首次跨足恐怖驚悚類型的全新鉅作《泥面人》（Clayface）即將在今年10月強勢登陸大銀幕。本片由曾執導多部驚悚佳作的導演詹姆士瓦金斯（James Watkins）操刀，並找來實力派男星湯姆瑞斯哈里斯（Tom Rhys Harries）擔綱主演，重新詮釋這位來自高譚市、擁有悲劇色彩的經典大反派。

▲DC宇宙首部恐怖片！反派《泥面人》臉皮融化嚇壞粉絲。（圖／華納提供）



好萊塢新星淪復仇怪物！揭開科學野心黑暗面

[廣告]請繼續往下閱讀...

《泥面人》劇情深入剖析了一名原本前途大好的好萊塢新星，是如何一步步走向墮落，最終淪為被復仇蒙蔽雙眼的恐怖怪物。故事不僅充滿駭人的驚悚元素，更深度探討了身分認同的崩塌、人性的喪失、腐蝕人心的扭曲愛意，以及瘋狂科學野心背後令人毛骨悚然的黑暗面，保證讓觀眾看得冷汗直流。

▲實力派男星湯姆瑞斯哈里斯，重新詮釋這位來自高譚市、擁有悲劇色彩的經典大反派。（圖／華納提供）

恐怖大師聯手DC總裁操刀！超狂幕後陣容曝光

除了引人入勝的劇情，本片的幕後陣容更是堪稱「神仙級」組合。故事構想來自好萊塢當紅恐怖大師麥可弗拉納根（Mike Flanagan），並由《蝙蝠俠》名導麥特李維斯（Matt Reeves）、DC宇宙總裁詹姆斯岡恩（James Gunn）與彼得薩弗蘭（Peter Safran）等人聯手擔任製片，替電影品質掛保證。

▲《泥面人》敘述原本前途大好的好萊塢新星，最終淪為被復仇蒙蔽雙眼的恐怖怪物。（圖／華納提供）

DC首度挑戰恐怖驚悚！高譚市反派獨立成篇

演員陣容同樣星光熠熠，包括娜歐蜜艾基（Naomi Ackie）、大衛丹席克（David Dencik）、麥克思明格拉（Max Minghella）、艾迪馬森（Eddie Marsan）、南西卡羅（Nancy Carroll）以及喬舒亞詹姆士（Joshua James）等多位實力派影星都將同台飆戲。這部集結頂尖視效與設計團隊的DC大作，準備在今年10月為觀眾帶來前所未有的戰慄體驗！