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耗時12年！揪出全台最難見「神祕猛禽」　　揭密「一片羽毛」引發的生存危機

記者蕭采薇／台北報導

曾以《老鷹想飛》喚起全台關注生態議題的鳥類紀錄片巨匠梁皆得，耗費12年光陰拍攝的全新力作《飛吧！熊鷹》，這回將鏡頭轉向有「全台最神祕猛禽」之稱的熊鷹，利用壯麗震撼的空拍技術，珍貴捕捉下這群天空霸主從求偶、配對一路到辛苦育雛的罕見畫面。

▲《飛吧！熊鷹》跟隨長年研究熊鷹的學者孫元勳，層層看見熊鷹鮮少曝光的行為與生態祕密。（圖／采昌提供）

▲《飛吧！熊鷹》工藝師鍾金男致力推動仿真羽毛技術。（圖／采昌提供）

耗時12年追尋天空王者！揭開最神祕猛禽面紗

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同時，電影更跟隨「太極鷹王」學者孫元勳的腳步，深入險惡的高山腹地，帶領觀眾直擊熊鷹逐漸面臨的生存考驗。事實上，熊鷹雖非台灣特有種，但對於排灣族與魯凱族而言，牠們是祖靈的化身，具有神聖且不可取代的地位。

導演梁皆得坦言，「熊鷹羽毛」一直是他高度關注的拍攝核心。早期原住民多在山林間撿拾自然掉落的羽毛來配戴，並不會傷害生命；但隨著生活型態改變，許多人改以購買來獲取，間接導致了生態危機。

▲《飛吧！熊鷹》跟隨長年研究熊鷹的學者孫元勳，層層看見熊鷹鮮少曝光的行為與生態祕密。（圖／采昌提供）

▲《飛吧！熊鷹》關注原住民部落文化脈絡，呈現熊鷹羽毛在部落中的象徵意義。（圖／采昌提供）

導演點出殘酷現實：「有需求就會有交易，有交易就可能產生獵捕」。他進一步解釋背後的歷史脈絡：「在部落當中，頭目作為最高領袖，對熊鷹有最深的理解。某些傳說甚至認為熊鷹是貴族的祖先，因此只有頭目能夠配戴羽毛。後來，有人為了彰顯身分而想擁有羽毛，卻不再進入山林，只能透過購買取得，這也成為了問題。」 

推廣「仿真羽毛」盼雙贏！化作溝通橋樑

為了在傳承與保育之間尋求解方，紀錄片也真實呈現了工藝師鍾金男努力推廣「仿真羽毛」技術的心路歷程。隨著時代推進，部分族人開始接納替代方案，卻仍有一派堅持保留真實羽毛的傳統價值，這股分歧正是本片最發人深省的拉扯。

▲《飛吧！熊鷹》跟隨長年研究熊鷹的學者孫元勳，層層看見熊鷹鮮少曝光的行為與生態祕密。（圖／采昌提供）

▲《飛吧！熊鷹》跟隨長年研究熊鷹的學者孫元勳，層層看見熊鷹鮮少曝光的行為與生態祕密。（圖／采昌提供）

對此，梁皆得導演期盼能提供一個對話空間，他誠摯呼籲：「希望大家透過電影，了解熊鷹與自然環境，需要靠大家共同保育。也因為熊鷹羽毛利用的文化，讓大家都知道台灣有這樣特殊的物種，與部落的利用而產生的問題。

以前不去談，這個問題始終存在，透過這個機會，開始一起討論用什麼樣的方式會更好，也期盼透過這部電影，讓觀眾知道不同族群，大家面對這一議題的不同觀點，讓影片成為連結溝通的橋樑。」

 

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飛吧！熊鷹老鷹想飛

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