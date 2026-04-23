《陽光女子》陷「中國台灣」矮化風波！　安心亞露面吐心聲：初衷是多一點愛

記者蕭采薇／台北報導

寫下7.7億驚人票房、登頂台灣國片影史冠軍的電影《陽光女子合唱團》，日前進軍大陸市場時，因官方微博宣傳文案標註「中國台灣地區」引爆自我矮化爭議。事發近一個月後，主演之一的安心亞23日與胡宇威一同出席眼鏡品牌活動，成為風波後首位公開面對媒體的演員。

▲安心亞出席活動，卻不得不面對《陽光女子合唱團》的矮化風波。（圖／記者李毓康攝）

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《陽光女子》捲矮化風波！安心亞首露面吐心聲

面對大批台灣影迷揚言抵制，甚至要求退還逾千萬元的輔導金，以及赴廈門宣傳慘遭網友謾罵，安心亞坦言：「當下心情有受到一點影響。」不過她隨即轉念往好的方向思考，表示整個團隊都非常努力，並選擇用正能量看待爭議：「希望作品可以帶給大家力量跟溫暖，也希望社會多有一點愛。」、「我們的初衷是給世界多一點愛。」

▲安心亞面對《陽光女子合唱團》的矮化風波，坦言心情有受影響。（圖／記者李毓康攝）

至於首當其衝、承受最多炮火的導演林孝謙與演員鍾欣凌，安心亞則強調大家狀態都還好，並數度緊扣電影核心理念來聲援導演：「我們都還OK，我們也正能量看待這件事情，給社會溫暖的愛，導演也很好，他也很有愛，這部電影把愛跟陪伴傳達出去。」

大陸票房慘澹？高EQ回應：1個人看也是好事

對比在台灣創下的超高票房，《陽光女子合唱團》在大陸上映至今僅賣出約1741.8萬人民幣（約新台幣8155萬元），成績不如預期。對此，安心亞展現高EQ，表示自己並不會單純用票房來衡量作品的價值：「我不會這樣看待整件事情，作品希望全世界更多觀眾看到，只要有1個人看、5個人看或10個人看，對我來說都是好事情。」至於外界關心是否有續集計畫，她則透露目前還沒聽說。

▲安心亞親揭與陳意涵真實互動。（圖／記者李毓康攝）

遭酸「吃完雞腿狂補唇蜜」爆不合？親揭與陳意涵真實互動

除了電影風波，日前陳意涵在Podcast節目中開玩笑吐槽安心亞拍戲時狂補唇蜜，虧她像「剛吃完雞腿」，意外引發雙姝心結傳聞。對此，安心亞聽聞後瞪大眼睛澄清，笑稱自己看到新聞根本沒感覺，兩人私下就是很愛這樣打鬧。

▲安心亞和胡宇威出席德國設計眼鏡品牌30週年活動。（圖／記者李毓康攝）

她更透露，新聞曝光後，陳意涵還立刻傳訊息撒嬌求饒：「她會說『不要生氣，我沒有』。」安心亞甚至覺得對方形容自己像吃完雞腿「很好笑」，並大方喊話未來「當然可以」再合作，徹底粉碎不合傳言。