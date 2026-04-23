解散前最後合體！DKZ來台「喊話夜市美食」：想去大巨蛋

記者林汝珊／台北報導

韓國男團DKZ即將於5月31日正式解散，並在前一天（30日）來台於台北WESTAR舉辦演唱會《2026 DKZ FAN-CON [THE DINNER] IN TAIPEI》，以「盛宴」為主題，象徵為粉絲dong-ari（官粉名）精心準備的一場特別相聚；韓國人氣嘻哈歌手pH-1也將於本週六（25日）重返Zepp New Taipei開唱。



▲DKZ最後完整體來台。（圖／幻創行銷提供）

首次以完整體來台的DKZ，五位成員珉奎、勢泫、注沅、宰燦與起碩訪問中分享對台北行的期待，曾經來過台北的宰燦、珉奎與注沅，也推薦蛋炒飯、牛肉麵、大腸麵線與地瓜球等在地美食。被問到若一起逛夜市，誰最會吃時，成員幾乎一致點名珉奎，笑稱他是團內「最能吃的成員」；談及若有自由時間的行程安排，宰燦表示希望能前往台北大巨蛋觀賞棒球比賽，親身感受台北球迷的熱情氛圍。

演出準備方面，成員透露此次有許多歌曲是睽違已久再次排練，隊形調整花費不少時間，希望能為台北粉絲帶來難忘時光，也向台北dong-ari傳達心意，承諾會以更好的表現與大家共度難忘時光。《2026 DKZ FAN-CON [THE DINNER] IN TAIPEI》相關售票與活動資訊，將陸續透過官方社群平台公開，粉絲可持續關注最新消息，迎接這場專屬於DKZ與dong-ari的盛宴。

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▲pH-1將於本週六（25日）晚間重返Zepp New Taipei。（圖／歐妮娛樂、H1GHR MUSIC提供）

韓國人氣嘻哈歌手pH-1將於於本週六（25日）晚間重返Zepp New Taipei，回顧去年10月隨H1GHR MUSIC家族來台暖身，pH-1游刃有餘的舞台魅力便讓人印象深刻；此次睽違3年再度以個人之姿登台，台灣歌迷將能完整感受他做為全方位音樂人的強大舞台統治力。

此次演出正值H1GHR MUSIC於近日推出全新廠牌合輯《PURPLE TAPE》，這張收錄 15 首全新曲目，集結pH-1、lIlBOI、BIG Naughty、Woodie Gochild等黃金陣容，展現出品牌不受框架侷限的音樂面貌。為了讓台灣歌迷感受最原汁原味的派對氛圍，pH-1特別邀請在首爾場默契十足、且於新專輯中火花四射的《Show Me The Money 9》冠軍 lIlBOI 擔任嘉賓，勢必將為台灣粉絲帶來無與倫比的視聽饗宴。