孫儷14歲愛兒暴風抽高「逼近180cm」超帥正臉曝光　神複製她五官！

記者黃庠棻／台北報導

中國大陸女星孫儷憑藉《後宮甄嬛傳》穩坐古裝劇一姐寶座，一直以來都是收視保證，演技也受到肯定。她私下與男星鄧超結婚15年，育有一雙兒女，時常會在社群網站上分享日常生活，每次發文都會引起熱議。近日，孫儷的14歲兒子等等參加籃球比賽，帥氣的身影曝光後再一次掀起討論。





▲鄧超與孫儷育有一子一女。（圖／翻攝自微博）

孫儷與鄧超的14歲帥兒「鄧涵之」（小名等等）近日參加了籃球比賽，穿著背號「31號」的球衣在場上馳騁，儘管等等現在才國中而已，但身高已經明顯逼近180公分，高挑身材曝光後也讓許多網友驚呼「暴風成長」、「繼續長大會不得了」。

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▲孫儷、鄧超愛兒等等14歲身高逼近180公分。（圖／翻攝自微博）

除了身高之外，等等的帥氣長相也受到關注，有眼尖的網友發現他與母親臉上的特徵非常神似，對比了眉眼、骨相、唇下痣後，都與孫儷有百分之90相像，受到許多粉絲狂讚「等等化個妝就能演《甄嬛》了！」、「氣質都有遺傳到」、「未來應該會是個大帥哥」。

▲孫儷、鄧超愛兒等等14歲身高逼近180公分。（圖／翻攝自微博）

此外，孫儷也在23日更新家中近況，表示自己要出門拍戲，兒女都感到相當焦慮，於是她提議可以在家中設一個「黑板報」互相提醒注意事項，尤其是等等的黑板上大大寫著「Hans長高計畫」，她提醒兒子要「好好睡覺」才能長高。





▲孫儷、鄧超愛兒等等14歲身高逼近180公分。（圖／翻攝自微博）