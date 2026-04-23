KIMIKO路上「幫撿東西挨酸好命」　她高EQ神回1句被讚爆

記者王靖淳／綜合報導

舞蹈老師KIMIKO（林睿君）平時會透過社群記錄生活，不吝嗇與粉絲分享私下日常，近日她就在Threads發文透露一段街頭奇遇，讓她感到有些荒謬。貼文曝光後，立刻掀起網友討論。

▲KIMIKO。（圖／翻攝自Instagram／dancekimiko）

KIMIKO透露，她在路上看到一位姐姐的東西掉在地上，便熱心幫忙撿起，並在歸還時順口叮嚀對方要拿好。沒想到該名女子突然對她大發雷霆：「妳一看就是那種很好命的人」，甚至認為她臉這麼緊、這麼亮，看起來就是平時不用做家事、不必曬衣服洗衣服的貴太太。

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KIMIKO坦言當下一頭霧水，因為她只是順手幫忙，結果卻成了對方情緒投射的對象。她透露，她在觀察之後，發現該位女子的狀態似乎不太對勁，所以她並未接對方的話，而是決定慢慢拉開距離，然後對著該女子說：「我也覺得我臉很亮」，接著快步離開。

▲KIMIKO被路人兇。（圖／翻攝自Threads／dancekimiko）

經歷這次荒謬事件後，KIMIKO認為人到了一定階段，遇到再荒謬的人和物，第一反應已不再是與之爭論，「拉開距離，不讓自己被拖進去就好，因為有些失控根本不值得花時間回應⋯⋯。」貼文曝光後，湧入大批網友留言表示「這個回應真的很棒，我要筆記下來」、「現在很多奇奇怪怪的人，原本以為的好意幫忙，卻被當成出氣筒。」