ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
Threads Line FB IG

星光快訊

吳慷仁赴陸發展…邵雨薇認一年見3個月
「3類養生飲品」天天喝10年後出事
《逐玉》CP已be！李卿被爆「隱戀營業」
接收娛樂大小事！加入星光雲LINE好友⭐

熱門話題

賀瓏捲劈腿風波復出「深夜聚會全被拍」！身邊獨漏緋聞女友Albee

娛樂報報／賀瓏復工半年　揪友聚餐不見緋聞女友Albee

▲收工後的賀瓏獨自走到戶外講電話，臉上帶著輕鬆笑容。（圖／本刊攝影組／CTWANT提供，下同）

圖文／CTWANT

喜劇演員賀瓏去年6月爆出與搭檔Albee熱戀，隨即捲入劈腿爭議，疑似與已故喜劇演員「天殘」分手後無縫接軌，導致演藝事業一度停擺，直到10月才低調復出。近日時報周刊CTWANT也捕獲到他收工後與友人一同用餐的畫面，現場不見Albee身影。

娛樂報報／賀瓏復工半年　揪友聚餐不見緋聞女友Albee

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲結束通話後，賀瓏與黃昶豪等人隨即前往附近羊肉爐店聚餐。（圖／本刊攝影組）

娛樂報報／賀瓏復工半年　揪友聚餐不見緋聞女友Albee

▲三人邊吃邊聊，席間賀瓏不時揚起嘴角，看起來心情頗好。（圖／本刊攝影組）

上月6日晚間，賀瓏與愛爾達體育主播黃昶豪搭檔主持WBC世界棒球經典賽台日戰直播派對，當晚有不少球迷參與，兩人不僅與觀眾頻頻互動，也連線在東京觀賽的啦啦隊員小帆與曲曲，炒熱全場氣氛。晚間9點半左右直播落幕，賀瓏獨自走出場地，一邊講電話，一邊露出輕鬆笑容，神情顯得相當愜意。

娛樂報報／賀瓏復工半年　揪友聚餐不見緋聞女友Albee

▲吃飽喝足後，賀瓏獨自搭乘多元計程車返家。（圖／本刊攝影組）

約9點50分，他與黃昶豪和另一名男子會合，3人一同前往附近的羊肉爐店用餐。席間談笑風生，賀瓏看來心情不錯，滿足地大口吃吃喝喝。直到深夜11點多，聚會才告一段落，賀瓏則獨自搭乘多元計程車返家休息。

娛樂報報／賀瓏復工半年　揪友聚餐不見緋聞女友Albee

▲賀瓏（左）與Albee去年6月被拍到牽手遊大阪，之後爆發一連串風波。（圖／翻攝自Albee IG）

回顧去年4月，天殘在生日當天離世，並在IG留下「好的前任應該像死了一樣」的貼文。6月賀瓏被拍到與Albee同遊大阪，但經紀公司當時未正面回應戀情，沒多久薩泰爾娛樂即以「理念不合」為由宣布與他解約。同日晚間，賀瓏發文坦承曾與天殘交往，並公開對方生前私人文章，強調分手「沒有第三者」，也不是導致天殘離世的原因。

不過此舉引發外界批評「消費亡者」，天殘好友林妍霏也出面指控，稱賀瓏曾要求天殘墮胎，且因擔心被拍到進出婦產科而未陪同，讓她獨自承受；並指他在天殘離世一週後即帶新歡現身喜劇俱樂部，甚至將自己移情別戀的原因歸咎於天殘身材，引發外界撻伐。

對此，Albee則發聲澄清，表示與賀瓏是在男方分手後才開始有私下互動，「當時我仍處於先前爆料風波的低潮中，因為彼此關心，才從工作夥伴變成朋友」，強調起初僅止於一般朋友關係，「不會過問對方私人感情」。至於同遊大阪一事，她則表示是彼此陪伴的過程，文末寫下：「我沒有對不起任何一個人。」事件爆發後，賀瓏因此停工4個月，去年10月才低調復出，與Albee之間也看不出有什麼互動，且未再公開同框。

◎勇敢求救並非弱者，您的痛苦有人願意傾聽，請撥打1995

◎如果您覺得痛苦、似乎沒有出路，您並不孤單，請撥打1925

延伸閱讀
獨家／「美魔女」胡文英斜槓當包租婆　私密豪宅化身「專業片場」行情曝光
毛孩藥翻盤1／寵物用藥新制急煞車　專家批正面表列窄化治療路
原始連結

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

關鍵字

周刊王

推薦閱讀

朱軒洋扶正吳卓源「舊愛Cindy限動一片綠」！照片藏亮點：綠茶外殼

朱軒洋扶正吳卓源「舊愛Cindy限動一片綠」！照片藏亮點：綠茶外殼

5小時前

「陸不露臉網紅」真面目被曝光　合體男優拍片挨酸：哥們真不挑

「陸不露臉網紅」真面目被曝光　合體男優拍片挨酸：哥們真不挑

21小時前

電視台徵大胸妹拍「摸乳巷」無酬勞！　全網砲轟…製作人急刪文

電視台徵大胸妹拍「摸乳巷」無酬勞！　全網砲轟…製作人急刪文

7小時前

RM東京違規抽菸全被拍！工作人員屈膝撿煙蒂　傳回韓網被罵翻

RM東京違規抽菸全被拍！工作人員屈膝撿煙蒂　傳回韓網被罵翻

4小時前

詹姆士爆泰國牽手蔡燦得！　導演目睹嚇傻：進展這麼快

詹姆士爆泰國牽手蔡燦得！　導演目睹嚇傻：進展這麼快

4/16 11:41

27歲周墨突患腦梗塞！「以為感冒就沒管」悲吐1習慣惹禍 185cm剩48kg

27歲周墨突患腦梗塞！「以為感冒就沒管」悲吐1習慣惹禍 185cm剩48kg

6小時前

名導砸賓士認賠11萬！　「台灣人都得忍這種鳥氣」揭調解內幕

名導砸賓士認賠11萬！　「台灣人都得忍這種鳥氣」揭調解內幕

8小時前

51歲簡沛恩未婚無子被問「誰幫忙送終」 認了委託他辦後事：沒那麼可怕

51歲簡沛恩未婚無子被問「誰幫忙送終」 認了委託他辦後事：沒那麼可怕

3小時前

上一秒嘻嘻哈哈聊冰淇淋　日女主播「0秒切換」報地震網震驚

上一秒嘻嘻哈哈聊冰淇淋　日女主播「0秒切換」報地震網震驚

16小時前

豆花妹穩交阿璞11年合體上《飢餓遊戲》！超甜互動全被拍 身高差閃炸

豆花妹穩交阿璞11年合體上《飢餓遊戲》！超甜互動全被拍 身高差閃炸

4小時前

快訊／朱軒洋認愛吳卓源！挺過「劈腿風波」：會更珍惜這份感情

快訊／朱軒洋認愛吳卓源！挺過「劈腿風波」：會更珍惜這份感情

21小時前

香蕉老婆懷孕「腋下飄狐臭」　下秒哽咽哭了：怎麼會？

香蕉老婆懷孕「腋下飄狐臭」　下秒哽咽哭了：怎麼會？

19小時前

熱門影音

王子認閃兵50萬元交保　90度鞠躬道歉險跌倒

王子認閃兵50萬元交保　90度鞠躬道歉險跌倒
孫安佐被傳國中還在喝母乳　狄鶯開嗆：我還有奶嗎？

孫安佐被傳國中還在喝母乳　狄鶯開嗆：我還有奶嗎？
香蕉老婆懷孕「有狐臭」　崩潰大哭..他機靈喊：是我的！

香蕉老婆懷孕「有狐臭」　崩潰大哭..他機靈喊：是我的！
經紀人追媽祖拍「粉紅超跑」　楊子儀看照片全白：要打招呼

經紀人追媽祖拍「粉紅超跑」　楊子儀看照片全白：要打招呼
伊正砸800萬為老婆開藝廊　曾國城：愛妻人設真受不了XD

伊正砸800萬為老婆開藝廊　曾國城：愛妻人設真受不了XD
曾敬驊不知朱軒洋復合 愣住呆問：什麼事啊？

曾敬驊不知朱軒洋復合 愣住呆問：什麼事啊？
曾敬驊胖14公斤：屁股變大了　拍CK廣告「沒特別練」

曾敬驊胖14公斤：屁股變大了　拍CK廣告「沒特別練」
台灣「水管阿民」登英國達人秀　「藍白拖+蜂炮轟頭」震撼全場

台灣「水管阿民」登英國達人秀　「藍白拖+蜂炮轟頭」震撼全場
Jisoo親哥爆性侵！又遭控家暴　她直播曾喊：自己為自己負責

Jisoo親哥爆性侵！又遭控家暴　她直播曾喊：自己為自己負責
小S感謝老公「堅持約飯局」　看具俊曄「眼裡漸漸有光」

小S感謝老公「堅持約飯局」　看具俊曄「眼裡漸漸有光」
「真．領便當」　八點檔驚見「便當盒裝流產嬰」

「真．領便當」　八點檔驚見「便當盒裝流產嬰」
小S發起「大S最後日本旅行」　淚崩自責：不想面對世界

小S發起「大S最後日本旅行」　淚崩自責：不想面對世界
孫安佐為狄鶯緩頰「只是擔心我」　暖吐心聲：他們也是第一次當爸媽

孫安佐為狄鶯緩頰「只是擔心我」　暖吐心聲：他們也是第一次當爸媽

狄鶯護孫安佐：我兒子不是媽寶！　槓酸民「他傷過誰我跪下道歉」

狄鶯護孫安佐：我兒子不是媽寶！　槓酸民「他傷過誰我跪下道歉」

62歲趙永馨哽咽：30年後能再見嗎　昔聯手劉雪華整秦漢「吻戲吃蒜頭」

62歲趙永馨哽咽：30年後能再見嗎　昔聯手劉雪華整秦漢「吻戲吃蒜頭」

曾沛慈老公真實身分曝光！　「建中北一女婚紗照」藏玄機

曾沛慈老公真實身分曝光！　「建中北一女婚紗照」藏玄機

具俊曄因大S變浪漫「剝100隻蝦也OK」　「有自信一輩子對她好」閃瞎金針菇

具俊曄因大S變浪漫「剝100隻蝦也OK」　「有自信一輩子對她好」閃瞎金針菇

浪花男子嗨爆小巨蛋！　道枝駿佑台語告白：哇揪愛你

浪花男子嗨爆小巨蛋！　道枝駿佑台語告白：哇揪愛你

狄鶯「獨自飛泰國」救回孫安佐　曝想離婚...直言「受夠孫家人」！ 　

狄鶯「獨自飛泰國」救回孫安佐　曝想離婚...直言「受夠孫家人」！ 　

沈玉琳化療「痔瘡破掉血崩」怕丟臉　堅持活下去：不讓我老婆改嫁！

沈玉琳化療「痔瘡破掉血崩」怕丟臉　堅持活下去：不讓我老婆改嫁！

《穿著Prada的惡魔2》時隔20年回歸！　安海瑟薇「絕美蛻變」再戰梅姨

《穿著Prada的惡魔2》時隔20年回歸！　安海瑟薇「絕美蛻變」再戰梅姨

梁朝偉認需要朋友「偶爾一起」　赴德拍攝「暖幫影迷簽名」

梁朝偉認需要朋友「偶爾一起」　赴德拍攝「暖幫影迷簽名」

朱軒洋爆劈腿！「公園交纏吳卓源」　正宮Cindy開戰：我男友在妳身上？

朱軒洋爆劈腿！「公園交纏吳卓源」　正宮Cindy開戰：我男友在妳身上？

徐至琦遭控詐騙怒控77姐說謊　「希望他去坐牢」告3大罪名

徐至琦遭控詐騙怒控77姐說謊　「希望他去坐牢」告3大罪名

看更多

【路上奇景出現】前面機車空著　騎士本人竟在旁邊乘涼！

即時新聞

剛剛
剛剛
19分鐘前0

KIMIKO路上「幫撿東西挨酸好命」　她高EQ神回1句被讚爆

47分鐘前43

「短劇霸總」年拍200部失業了！認難敵AI…回老家種田：收穫實在

1小時前0

賀瓏捲劈腿風波復出「深夜聚會全被拍」！身邊獨漏緋聞女友Albee

1小時前1

《黑白大廚》安成宰餐廳爆爭議！葡萄酒「疑遭調包」網怒了

1小時前0

吳慷仁赴陸發展…邵雨薇認一年見3個月　被問「工作愛相隨」回應了

1小時前0

影帝級韓星李南熙病逝！2年前參演《無聲蛙鳴》　享壽64歲

1小時前1

《食尚》阿諾香港穿超辣！「解開好幾顆扣子」一彎腰⋯看光超兇上圍

1小時前1

生完三胎還不夠！　徐小可狂喊「羊水破了」

1小時前0

朱海君被傳離婚後努力賺錢　在洗手間這行為黃妃驚呆

1小時前10

張員瑛親姊搶當網紅！金惠奫苦練潛水3個月　曝最大挑戰

讀者迴響

熱門新聞

  1. 朱軒洋扶正吳卓源「舊愛Cindy限動一片綠」
    5小時前145
  2. 「陸不露臉網紅」真面目被曝光　合體男優拍片挨酸
    21小時前302
  3. 電視台徵大胸妹拍「摸乳巷」無酬勞！　全網砲轟
    7小時前3611
  4. RM東京違規抽菸全被拍！工作人員屈膝撿煙蒂　傳回韓網被罵翻
    4小時前1410
  5. 詹姆士爆泰國牽手蔡燦得！
    4/16 11:4122
  6. 27歲周墨突患腦梗塞！
    6小時前
  7. 名導砸賓士認賠11萬！揭調解內幕
    8小時前3429
  8. 51歲簡沛恩未婚無子被問「誰幫忙送終」
    3小時前4220
  9. 日女主播「0秒切換」報地震網震驚
    16小時前145
  10. 豆花妹穩交阿璞11年合體上《飢餓遊戲》
    4小時前14
ETtoday星光雲

熱門快報

天天看新聞送你去看演唱會

天天看新聞送你去看演唱會

即日起-6/2抽「KKBOX風雲榜門票」　帶你去小巨蛋看東海（DONGHAE）等大咖！

泰國行必買零食開箱

泰國行必買零食開箱

「文里補習班」開課啦！今天要來開箱各式「泰國行必買伴手禮」，泰好吃啦~

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 廣告刊登/合作提案 客服信箱 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
熱門話題 回首頁 gototop 回上一頁
選單收合