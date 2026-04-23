賀瓏捲劈腿風波復出「深夜聚會全被拍」！身邊獨漏緋聞女友Albee

▲收工後的賀瓏獨自走到戶外講電話，臉上帶著輕鬆笑容。（圖／本刊攝影組／CTWANT提供，下同）



圖文／CTWANT

喜劇演員賀瓏去年6月爆出與搭檔Albee熱戀，隨即捲入劈腿爭議，疑似與已故喜劇演員「天殘」分手後無縫接軌，導致演藝事業一度停擺，直到10月才低調復出。近日時報周刊CTWANT也捕獲到他收工後與友人一同用餐的畫面，現場不見Albee身影。

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▲結束通話後，賀瓏與黃昶豪等人隨即前往附近羊肉爐店聚餐。（圖／本刊攝影組）



▲三人邊吃邊聊，席間賀瓏不時揚起嘴角，看起來心情頗好。（圖／本刊攝影組）



上月6日晚間，賀瓏與愛爾達體育主播黃昶豪搭檔主持WBC世界棒球經典賽台日戰直播派對，當晚有不少球迷參與，兩人不僅與觀眾頻頻互動，也連線在東京觀賽的啦啦隊員小帆與曲曲，炒熱全場氣氛。晚間9點半左右直播落幕，賀瓏獨自走出場地，一邊講電話，一邊露出輕鬆笑容，神情顯得相當愜意。

▲吃飽喝足後，賀瓏獨自搭乘多元計程車返家。（圖／本刊攝影組）



約9點50分，他與黃昶豪和另一名男子會合，3人一同前往附近的羊肉爐店用餐。席間談笑風生，賀瓏看來心情不錯，滿足地大口吃吃喝喝。直到深夜11點多，聚會才告一段落，賀瓏則獨自搭乘多元計程車返家休息。

▲賀瓏（左）與Albee去年6月被拍到牽手遊大阪，之後爆發一連串風波。（圖／翻攝自Albee IG）



回顧去年4月，天殘在生日當天離世，並在IG留下「好的前任應該像死了一樣」的貼文。6月賀瓏被拍到與Albee同遊大阪，但經紀公司當時未正面回應戀情，沒多久薩泰爾娛樂即以「理念不合」為由宣布與他解約。同日晚間，賀瓏發文坦承曾與天殘交往，並公開對方生前私人文章，強調分手「沒有第三者」，也不是導致天殘離世的原因。

不過此舉引發外界批評「消費亡者」，天殘好友林妍霏也出面指控，稱賀瓏曾要求天殘墮胎，且因擔心被拍到進出婦產科而未陪同，讓她獨自承受；並指他在天殘離世一週後即帶新歡現身喜劇俱樂部，甚至將自己移情別戀的原因歸咎於天殘身材，引發外界撻伐。

對此，Albee則發聲澄清，表示與賀瓏是在男方分手後才開始有私下互動，「當時我仍處於先前爆料風波的低潮中，因為彼此關心，才從工作夥伴變成朋友」，強調起初僅止於一般朋友關係，「不會過問對方私人感情」。至於同遊大阪一事，她則表示是彼此陪伴的過程，文末寫下：「我沒有對不起任何一個人。」事件爆發後，賀瓏因此停工4個月，去年10月才低調復出，與Albee之間也看不出有什麼互動，且未再公開同框。

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