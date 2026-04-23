《黑白大廚》安成宰餐廳爆爭議！葡萄酒「疑遭調包」網怒了

記者林汝珊／綜合報導

主廚安成宰因出演實境節目《黑白大廚：料理階級大戰》擔任評審爆紅。不料他經營的高級餐廳Mosoo Seoul近日爆出爭議，有顧客發文指出，在高價葡萄酒搭配過程中，實際提供的酒款與標示的年份不同，引發討論。

▲安成宰主廚餐廳近日爆出爭議。（圖／記者周宸亘攝）

有顧客A某在網上發文，表示日前與友人前往安成宰主廚餐廳Mosoo Seoul用餐時，菜單上標示的酒款為「Château Léoville Barton 2000年份」，但侍酒師實際端上的卻是2005年份的酒。

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A某透露起初並未察覺有問題，但品嚐後發現香氣與自己熟悉的2000年份風味不同，向餐廳確認時，侍酒師一度解釋「2000年份酒瓶放在其他地方」，直到顧客要求拍照後，才又拿出2000年份的酒瓶。

A某質疑，是否在已提供2005年份葡萄酒後，僅更換成2000年份的酒瓶。據了解，兩個年份之間的價格差約為10萬韓元。表示比起失誤，更難以接受的餐廳的處理方式：「餐廳沒有明確道歉，只說可以再讓我試喝2000年份，這樣的處理方式讓人難以理解。」截至目前為止，餐廳尚未做出回應。