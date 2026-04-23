生完三胎還不夠！　徐小可狂喊「羊水破了」

記者葉文正／台北報導

運動競技節目《全城地圖：最強明星隊》迎來「最強夫妻檔」對決，邀來四對話題夫妻同場競技，包括曾雅蘭、侯昌明，徐小可、阿Ben，佳娜、祖雄，以及玉兔與Howard，四組人馬火力全開。藍、紅兩隊隊長錢薇娟與江宏傑開場就拋出變數：「你們是不是覺得今天來會兩兩一組？」江宏傑隨即補充：「每一組夫妻都會分在不同隊。」瞬間打破「夫妻同隊」的直覺設定，讓競爭更具張力。

▲徐小可(左)、曾雅蘭。（圖／全城地圖：最強明星隊）

比賽還沒開始就笑料不斷，其中，「最強老公」祖雄輕鬆將佳娜扛上肩，還能進行起立蹲下的動作，體能表現驚艷全場。曾雅蘭見狀立刻對老公侯昌明喊話：「不要認輸！」讓55歲的侯昌明當場苦笑回應：「先不要！」夫妻互動逗趣十足。

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▲江宏傑對侯昌明與曾雅蘭夫妻耳提面命。（圖／全城地圖：最強明星隊）

賽事場地再升級，節目特別進軍大型量販賣場「大全聯」，在貨架林立的空間中設計高強度關卡，結合跑步機、飛輪等健身器材，形成強烈反差，也大幅提升比賽難度與可看性。首次參賽的侯昌明直呼：「誰會想到這種場地有體力活！有這種關卡來挑戰。」

在「搶水大戰」關卡中，侯昌明為求速度不慎摔倒，曾雅蘭立刻在旁暖心打氣：「爸爸加油！小心、小心！」另一邊，徐小可邊搬箱裝礦泉水時邊搞笑大喊：「老公我腳扭到了！老公！我的羊水破了！」阿Ben則裝作沒聽見，持續衝刺，畫面既荒謬又爆笑。

兩隊隊長錢薇娟與江宏傑也再度親自下場參戰。過程中，錢薇娟展現驚人腳程完成任務，江宏傑卻意外自摔，但他隨即起身、簡單說句「沒事！」便繼續投入比賽，充分展現運動家精神，也為節目再添熱血看點。越來越精彩的《全城地圖：最強明星隊》，敬請準時鎖定台視主頻每週日晚間8點、LINE TV每週日晚上１０點、官方YouTube每週五晚上１０點準時釋出。