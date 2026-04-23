《食尚》阿諾香港穿超辣！「解開好幾顆扣子」一彎腰⋯看光超兇上圍

記者潘慧中／綜合報導

女星阿諾（本名涂珊）因主持過《食尚玩家》打開知名度，日前剛大方承認進行隆乳手術的她，最近飛去香港散心，並在社群平台上傳一系列照片，「沒有一張想要捨棄！都想要發」，顯見好心情！

▲阿諾展露好身材。（圖／翻攝自Instagram／qqshanny）



照片中，可以看到阿諾紮起頭髮，秀出漂亮的肩頸線條，身穿白色短袖上衣，解開了胸前好幾顆鈕扣，一彎腰倒出渾圓北半球，深邃事業線在鏡頭前一覽無遺。

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▲▼阿諾大啖美食。（圖／翻攝自Instagram／qqshanny）



阿諾下半身則搭配粉色連身吊帶褲，即使腳踩平底球鞋，依然不影響整體比例。到了晚上，她才穿上白色外套。在香港街頭和告示牌、美食一起拍照，顯見她玩得不亦樂乎。

▲阿諾最近去香港玩。（圖／翻攝自Instagram／qqshanny）



事實上，阿諾曾解釋動隆乳手術並非一時衝動，而是經過一年多的深思熟慮。至於下定決心動刀的契機，阿諾坦言和產後哺乳導致胸型改變有關，「哺乳後，雖然本來就不是大胸部，變形也沒有到很誇張，但每次照鏡子，還是會忍不住嘆一口氣。」

▲阿諾日前坦言已隆乳。（圖／翻攝自Instagram／qqshanny）