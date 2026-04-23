朱海君被傳離婚後努力賺錢　在洗手間這行為黃妃驚呆

記者葉文正／台北報導

中視《綜藝一級棒》推出「古色古香古風歌曲大串燒」，邀來金曲俠女歌后黃妃，她還帶來新專輯〈江湖女俠〉，獨特嗓音相當迷人。一開場許志豪見康康穿著唐裝風上衣，便雙手抱拳向他請安「你這樣看起來像是有一把好功夫」，康康也說自己感覺有點像「成龍大哥」，還拉起杜忻恬的小手跑來跑去，眾人才知他是在模仿成龍在電影中的模樣，但許志豪卻笑指「但你剛剛的表情是像凌峰大哥」。

▲朱海君與蘇宥蓉演唱。（圖／中視）



節目中眾歌手輪番帶來多首高難度歌曲，包括郭婷筠、蘇宥蓉演唱〈斷腸詩〉，翁鈺鈞、吳申梅詮釋〈月彎彎〉，以及陳隨意、許志豪合唱〈戲棚腳〉，吳俊宏、沈建豪則帶來氣勢磅礡的〈玄武英雄〉，嶄露舞台張力與歌唱實力，連康康都讚嘆：「這些歌要是沒有很熟，可能要錄到明天，因為光是用台語唸就很難唸。」

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▲康康(右)模仿，許志豪跟著搞笑。（圖／中視）

他也提及由導演吳念真作詞的〈戲棚腳〉充滿文學底蘊，「你要是沒讀書，真的寫不出那種七言絕句，寫得很好。」看到康康講得一本正經，許志豪卻越發想笑：「你穿這樣在講成語的時候好有感覺。」下一秒康康戲精上身切換古人模式大喊「把我的毛筆拿來」，還模仿起台語說書人張宗榮「你腳骨、你腳骨有這樣軟Q」，綜藝效果十足。



而朱海君與蘇宥蓉合唱〈相思聲聲〉一曲讓人驚艷，蘇宥蓉還挑戰合聲，坦言演出前壓力爆棚、相當焦慮，朱海君也透露兩人甚至在洗手間時還繼續練唱。正式開錄時，兩人聲線層次分明，連黃妃聽了都鼓掌叫好。康康對於蘇宥蓉也是讚不絕口。

「她在節目裡算是穩定度很高，很少有歌可以難倒她，但今天遇到敵手就是朱海君。」對兩人實力極為肯定。而許志豪藉機也問康康何時要再開口唱歌，康康回應不忘自嘲：「我已經決定要封麥了，本來就已經唱不好了，現在大家都進步成這樣，我好好串場就好了。」毫無冷場的精彩內容就在本週六（4/25）晚間8點中視《綜藝一級棒》，週日晚間8點中天娛樂台也有播出。