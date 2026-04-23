八三夭阿璞摯愛久病離世！　陷人生三大痛苦太心碎

記者蔡琛儀／台北報導

搖滾天團八三夭推出全新專輯《沒有翅膀的人》，最近還忙巡演，近期全員一起上主唱阿璞女友蔡黃汝擔任主持的《飢餓遊戲》，小倆口罕見公開合體引發討論；而八三夭新歌〈身外之物〉，創作靈感源自阿璞面對愛貓久病離世的深刻體悟。

▲八三夭推出新歌〈身外之物〉。（圖／索尼提供）

阿璞有感人生三大痛苦「愛別離、怨憎會、求不得」，寫下摯愛之外、其餘成就皆為身外之物的遺憾之歌，「當最深的牽掛被時間帶走，那些曾經緊握的事物與成就，都顯得輕如塵埃。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

MV由五位成員全員出演，置身摯愛離開後遺留的生活場景，全員帥氣白色造型登場，卻因成員的神描述瞬間走鐘：鼓手阿電和小橘的小香風外套被虧是「菜市場風」，阿璞大墊肩造型被說像動畫戰鬥服，霸天內搭被阿璞笑說「會露乳溝要打碼才能播」，劉逼則自嘲「穿金戴銀」，呼應歌名身外之物，全場爆笑。

▲▼ 八三夭新歌是阿璞面對愛貓久病離世的深刻體悟。（圖／索尼提供）

相隔四年發片，八三夭為分享新作規劃春季巡演，一個月內狂衝10個城市超過10場，移動日隔天演出、唱完就收行李趕下一站。雖然緊湊，仍努力利用空檔吃遍各地美食，還天天上演搶洗衣機大戰。緊湊巡演空檔，八三夭仍持續與導演組開會討論8月15、16日台北小巨蛋生日趴內容，誓言帶給歌迷更完整的《沒有翅膀的人》專輯精神的演出。