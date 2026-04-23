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張員瑛親姊搶當網紅！金惠奫苦練潛水3個月　曝最大挑戰

記者林汝珊／台北報導

電影《殺木池：鬼水禁地》在韓國上映後，蟬聯15天票房冠軍，故事敘述在殺木池的街景圖中竟出現不明身影，拍攝團隊為了要重新拍攝街景圖，只好再次前往殺木池，沒想到卻陷入前所未有的恐懼。金惠奫透露拍攝現場的收訊很不好，但有時卻會突然聽到手機鈴聲響起的聲音。此外，還有個可怕的洗手間，有一次在走去的路上，竟聽到從山林裡傳來石頭碰撞的聲音。 

▲《殺木池：鬼水禁地》。（圖／車庫娛樂提供）

▲金惠奫拍戲怪事頻傳。（圖／車庫娛樂提供）

以《天空之城》、《偶然發現的一天》、《背著善宰跑》等話題韓劇為台灣觀眾所熟知的金惠奫，這次在《殺木池：鬼水禁地》中飾演在街景圖公司任職的製作人，她表示：「我之前所飾演的角色多以行動或外表去表現其人物特質，但這次主要是以眼神和表情去展現我的情緒。」此外，金惠奫這次還首度挑戰水中拍攝，她表示：「在本作中的水中拍攝場面非常重要，所以我為了那個場面，在電影開拍3個月前就開始學潛水，可以潛到水下5到6公尺的程度。因此後來很順利地完成拍攝，也發現自己很有野心！」

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▲《殺木池：鬼水禁地》。（圖／車庫娛樂提供）

▲張員瑛姊姊張多皒，在片中飾演年紀最小的製作人。（圖／車庫娛樂提供）

人氣女團IVE成員張員瑛的姊姊張多皒，在本作中飾演年紀最小的製作人，她表示：「我所飾演的角色還有經營恐怖影音頻道，她很希望自己拍的影片能獲得流量，是團隊中對恐怖靈異事件最有興趣的人。」張多皒表示一開始她將重點擺在要展現出角色大膽的一面，後來隨著導演所寫的劇本，自然地呈現出這個人物陷入恐懼中的模樣。

《夜晚開的花》、《酒醉羅曼史》李鍾元也被選為這次參演的演員中最膽小的人，他表示：「我光是讀完劇本就做了惡夢，所以從那時候開始就感到害怕。去現場拍攝時，看到小道具也覺得可怕，晚上看到水庫時也被嚇到，拍攝期間一直處於恐懼之中。」李鍾元在觀賞電影成品時也一直被嚇到，他表示：「雖然我是其中一名演員，也很熟劇本內容，但在觀賞時心臟還是跳得很快，不知不覺還尖叫了！」年度恐怖懼獻《殺木池：鬼水禁地》明天4月24日在臺上映！

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殺木池金惠奫恐怖電影IVE張多皒李鍾元

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