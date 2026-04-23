記者吳睿慈／高雄報導

南韓人氣團體SEVENTEEN小分隊CxM由S.COUPS 、珉奎（正名：玟奎，MINGYU）組成，他們於24日起即將在高雄一連3天開唱，稍早約莫下午2點14分左右現身小港機場接機大廳，有趣的是，珉奎出發時穿著綠色帽T，但南部氣溫炎熱，他熱到當場脫掉，以短袖之姿現身，令不少粉絲笑出來「他們看起來好熱」。

▲▼SEVENTEEN珉奎、S.COUPS抵達高雄。（圖／記者劉亮亨攝）



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S.COUPS 、珉奎稍早抵達小港機場，兩位成員從首爾出發時，皆是長袖打扮，但這次訪台來到南部，珉奎抵台後繃不住，現場就脫掉較厚重的綠色帽T、露出白色短T，S.COUPS則是維持相同造型，兩人在工作人員的帶領下，一路慢行，親切與粉絲打招呼。

▲SEVENTEEN珉奎服裝有亮點，熱到脫掉。（圖／記者劉亮亨攝）



兩位巨星難得抵台，現場目測粉絲約莫聚集600人左右，更有粉絲感動到哭出來，難得看到偶像本人難掩激動情緒，現場氣氛熱烈，粉絲也紛紛交換影片，欣賞2位巨星抵台的風采。

SEVENTEEN在2015年以13人形式出道，雖是人數眾多的大型團體，但成軍以來，團員間團魂深厚，近期更傳來第二次續約好消息，令粉絲感動不已。