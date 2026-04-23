謝京穎「中空解放渾圓大肚」孕婦寫真絕美！依偎書偉：一家四口第一次合照

記者潘慧中／綜合報導

八點檔女星、Energy張書偉的老婆謝京穎2025年底證實懷有雙胞胎，喜獲不少祝福。更令人開心的是，她23日在社群網站上傳了一系列孕婦寫真照，「和妳們約好了一個見面的時間了」，看來已經準備好迎接寶貝們的到來。

▲謝京穎和書偉一起拍孕婦寫真。（圖／翻攝自Instagram／orange_hsieh）



照片中，可以看到謝京穎換了不少套造型，除了單穿中空背心、紗質背心，還有穿上可愛T恤，剪裁都完美襯托出渾圓大肚，四肢則是同樣纖細，與老公書偉的互動甜蜜又可愛。

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▲謝京穎換了3套造型。（圖／翻攝自Instagram／orange_hsieh）



「一家四口的第一次合照，」謝京穎有感而發地寫下。看到這些照片後，她體會到親自承載兩個不可思議的生命是使命與幸運，「謝謝有妳們撐著我，讓我在面對孕期的未知裡不焦慮。」

▲謝京穎透露這是一家四口首次合照。（圖／翻攝自Instagram／orange_hsieh）



謝京穎坦言隨著孕期推進，看著肚子一天天變圓、身體負擔日益加重，內心充滿了對未知的期待，「但同時也很捨不得…因為那天也會是你們離開我肚子裡，或許這是成為了媽咪才有的矛盾吧，希望妳們快快長大，又希望不要長得太快呀。」

▲謝京穎進入臨盆倒數。（圖／翻攝自Instagram／orange_hsieh）



談及懷孕過程的美好瞬間，謝京穎特別提到了胎動。她形容這份幸福像是和孩子們的專屬秘密，因為在孩子出世前，她們在肚子裡的每一刻都是扎扎實實、完完全全屬於她的，那種「我是真的擁有妳們」的感動無法用言語精準形容，也因此理解了為何許多前輩都說將來一定會十分想念寶寶還在肚子裡的時光。

▲謝京穎想念胎動的時候。（圖／翻攝自Instagram／orange_hsieh）