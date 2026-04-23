李多慧現身捷運站「拍0濾鏡證件照」！臨時掀瀏海⋯一看成果無言了

記者潘慧中／綜合報導

啦啦隊女神李多慧來台發展多年，最近難得挑戰證件照機器，完全無法修圖、開美肌或濾鏡的情況下，她看到成果後露出了無言的表情，似乎不太滿意。

▲李多慧突然想在捷運站內拍證件照。（圖／翻攝自Instagram／82dahyeda）



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李多慧在捷運站內突然想用機器拍攝證件照，興致勃勃地走進那個空間後，無預警被告知要撥開瀏海、露出額頭的她，瞬間手忙腳亂，結果看到成果後，她第一時間哈哈大笑，露出可愛的不滿意表情。

▲李多慧不滿意成果照。（圖／翻攝自Instagram／82dahyeda）



對此，李多慧很認真地分析，她覺得攝影機跟自己的距離太近了，才會拍出她不滿意的照片，接著擺出「請跟我保持距離」的動作，模樣相當討喜。

▲李多慧覺得攝影機跟她太近了。（圖／翻攝自Instagram／82dahyeda）



然而，李多慧並沒有當場再拍一次，「我下次再拍！」儘管她本人不滿意成果照，但粉絲看到後都紛紛留言直誇：「怎麼連拍證件照都那麼好看」、「證件照可以抽獎嗎」、「好羨慕不用開美顏就好看。」

▲▼李多慧決定下次再拍一次。（圖／翻攝自Instagram／82dahyeda）

