療癒系晨間劇！多部未華子「重逢20歲合作的幕後人員」：好新鮮

記者吳睿慈／綜合報導

日本NHK晨間劇《風，帶有香氣》由見上愛、上坂樹里雙主演領銜，戲劇找來曾主演晨間劇的多部未華子助陣演出，描寫2位在人生十字路口徘徊的年輕女性，如何在動盪時代中找到自己的方向，而多部未華子則是影響兩人決定的關鍵人物，3位女演員從外型到氣質都散發自然親切感，被觀眾形容為「治癒系女子組」！

▲多部未華子隔17年回歸晨間劇，演出《風，帶有香氣》。（圖／台灣大哥大MyVideo提供）



多部未華子在《風，帶有香氣》飾演「大山捨松」，時隔近17年回歸晨間劇，她表示能再次與20歲時合作過的工作人員重逢，感到非常懷念，她也坦言：「比起壓力，其實是新鮮的感覺更強烈。」 多部未華子進一步分享當年演出時的體悟： 「當時我一直相信，最理解那個角色的人就是我自己。」她解釋，這樣聽起來有點強勢，但因為自己是最能夠以角色視角閱讀劇本的人，「所以才會努力讓自己保持信心。」

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▲《風，帶有香氣》由見上愛主演，講述她如何成為日本史上首位專業資格女護士的故事。（圖／台灣大哥大MyVideo提供）



另一方面，見上愛與上坂樹里在《風，帶有香氣》中，從一開始各自背負家庭與現實壓力，到逐漸找到人生方向，正是劇情最重要的核心，兩人原本只是被命運推著前進，卻在一次次面對傷痛與他人需要的過程中，慢慢走向「成為能幫助他人的人」，也讓「護理」不再只是職業，而是一種選擇與責任，見上愛形容兩人之間的關係像是「開始吹起春天的風」，而上坂樹里則用一句「This is my life！」點出角色的核心轉變。

▲《風，帶有香氣》由上坂樹里主演，以明治時代女性踏入護理專業為背景。（圖／台灣大哥大MyVideo提供）



目前《風，帶有香氣》已播出4周，劇情明確進入主線，兩位女主角正式走上成為護理人員的道路，觀眾討論逐漸升溫！兩位女主角在一場突發事件中，同時選擇伸出援手，成為她們人生真正的轉折點，從一開始的猶豫與不安，到第一次主動站出來面對「他人的生命」，故事正式從生存掙扎，走向「職志」與「使命」的選擇。《風，帶有香氣》每週一至五在台灣大哥大MyVideo上架最新集數。