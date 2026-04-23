麋先生真的在高雄蓋馬戲團！　門票被炒到10倍…緊急回應了

記者蔡琛儀／台北報導

金曲樂團麋先生前所未有於高雄劃地打造「全帳篷」式馬戲團演唱會，六場門票皆已搶購一空，許多歌迷崩潰哀嚎買不到票，網路上竟出現黃牛票漫天喊價，有粉絲喊出10倍搶票，對此麋先生急忙呼籲，千萬別購買、以免被詐騙，主辦單位也宣佈最後釋票及加開「嗜愛動物RING視線遮蔽座區。

▲麋先生將在高雄開唱。（圖／相信音樂提供）

麋先生這次在高雄震撼搭設超巨大馬戲帳篷，五位團員日前特地南下高雄，親自前往演唱會場地進行場勘，團員難掩興奮之情直呼：「已經很感動了！雖然現在還在搭建，但那種期待感已經很強烈，很想知道幾天後看到完整成品的心情，應該會非常激動。希望等演唱會正式開始時，為期兩週的演出，大家都可以一起玩得很開心。」

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而在實際走訪場地時，鼓手逸凡更號召大家一起玩近期正夯的手遊《皮克敏》，他笑說：「因為場地夠大，不只可以走路探索，還可以種花、打蘑菇，大家當天可以提早來現場走一走，順便一起玩皮克敏！」

▲▼ 麋先生高雄演唱會「大馬戲團」帳篷正搭建中。（圖／相信音樂提供）

麋先生也同步曝光全新周邊，延續大馬戲團視覺美學，件件設計感十足；而隨著演唱會表演內容曝光倒數，告五人日前在直播中許願的「跳火圈」是否真的會出現？又或是馬戲團經典的「空中吊環」真的會搬上舞台？都令人相當期待。