LIVE／SEVENTEEN玟奎、S.COUPS飛抵高雄　《ETtoday》準時直播

記者吳睿慈／台北報導

南韓人氣團體SEVENTEEN小分隊CxM由S.COUPS 、玟奎（MINGYU）組成，他們即將在高雄展開3天演出，2人首次以小分隊形式來到高雄，預計23日下午2點抵達小港機場，大批CARAT（粉絲名稱）到場接駕，大廳人潮驚人，就連停車場外圍也都塞滿，展現兩人超高知名度。《ETtoday星光雲》也將全程直播，帶粉絲一睹歐巴風采。

▲玟奎、S.COUPS以小分隊形式來台開唱。（圖／翻攝自玟奎、S.COUPS IG）



S.COUPS 、玟奎於23日上午一早從仁川出發，他們打扮有型、戴著地將帽子戴上，親切與媒體打招呼，此趟兩人首次以小分隊形式來台，令歌迷期待不已。

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為迎接兩位巨星抵台，小港機場一大早就有粉絲在大廳、停車場等待，歌迷舉著應援牌子等待，也有人出動手幅等掛在出關的門口，現場氣氛熱鬧。

▲▼迎接兩位巨星飛抵高雄，小港機場相當熱鬧。（圖／記者劉亮亨攝）



小港機場準備迎接巨星抵達，但沒辦法親自到場的粉絲也沒關係，《ETtoday星光雲》將在下午13點30分準時開啟直播，粉絲可鎖定「韓星爆爆」、「ETtoday星光雲」臉書專頁以及「ETtoday星光雲」YouTube頻道，線上零時差觀看歐巴抵台。