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全台灣只有8人！　台大正妹女歌手入選全球音樂計劃：很不真實

記者蔡琛儀／台北報導

曾以〈台大的垃圾〉走紅歌壇的創作歌手CClaire馬愷伶，入選「2026年Spotify RADAR新勢力」，也是台灣僅8位的入選者之一，CClaire馬愷伶坦言當下有點不真實，「讓我開始更認真去想，我的音樂是不是有機會被更多地方的人聽見。」她也透露創作時常先用英文發展旋律，「英文反而讓我多一點自在。」

▲▼ CClaire馬愷伶〈you call it love, i call it lie〉。（圖／嵐澄創藝提供）

▲ CClaire馬愷伶入選「2026年Spotify RADAR新勢力」。（圖／嵐澄創藝提供）

她今也推出全新單曲〈you call it love, i call it lie〉，歌曲尚未正式上架前，清唱片段已在社群創下破百萬流量，上線同時標註「Note. Day1」，預告專輯計畫同步啟動。有趣的是，繼上首單曲巧遇張惠妹發歌後，這次又與周杰倫發片時間點重疊，她笑說兩人都是自己很幸福的音樂記憶。

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新歌聚焦當代最潮情感狀態「situationship」，描寫現代人在曖昧關係中明知不對、卻仍選擇相信的矛盾拉扯，「越抽離、越不在意似乎成為一種被推崇的相處方式，但其實很多人內心仍渴望被認真對待、被好好愛。」

▲▼ CClaire馬愷伶〈you call it love, i call it lie〉。（圖／嵐澄創藝提供）

▲ CClaire馬愷伶推出新歌〈you call it love, i call it lie〉。（圖／嵐澄創藝提供）

單曲由博派張博彥擔任製作人，攜手國際製作人趙權J.Quan參與製作，在原有「漫步流行」基底上發展出更細膩的R&B節奏層次。CClaire馬愷伶坦言這次創作將焦點從「自我探索」轉向「人與人之間的關係」，「創作像攤開日記，在想被聽見與不想過度赤裸之間拉扯。」

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