泰國潑水節出事！大咖韓星目睹「女子當場癱軟沒意識」衝上前救人

記者吳睿慈／綜合報導

泰國每年潑水節都會吸引大批觀光客到場狂歡，韓星洪錫天近日就前往曼谷朝聖，沒想到在活動中，突然目睹一名女性倒下，根據他所釋出的影片，女子昏厥且沒了意識，他急忙與友人把對方送到安全的地方，所幸後來沒有大礙，但近期泰國才頒布警戒，截至16日已經發生1242起交通事故，242人死亡、逾1200人受傷，主因包括酒駕、超速及機車事故，也讓他心有餘悸直呼「安全第一」。

▲▼洪錫天以DJ身份參加潑水節，沒想到遇到意外發生。（圖／翻攝自洪錫天IG）



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洪錫天是南韓第一位出櫃男星，他近日以DJ身份受邀出席潑水節音樂祭活動，怎料，他的IG於22日突然貼出一則意外影片，一名女性旅客突然昏厥且沒意識，他與友人見狀衝上去救人，還合力開道把人送出場外急救，情況緊急，他不忘在影片裡呼籲「安全第一」。

▲▼洪錫天與友人緊急把癱軟女子送出場外。（圖／翻攝自洪錫天IG）



根據洪錫天的貼文，曼谷每年潑水節其實都會發生大大小小的意外，各種交通事故頻繁，還有過量吸食毒品與飲酒而導致失去生命的青少年。他也透露，影片裡的女子是因飲酒、體溫過低而突然暈厥，後來移動到安全的地方後，生命沒有大礙。

影片公開後，洪錫天的義舉受到稱讚，也有網友留言「如果沒有你，那個女生就危險了」、「好險當時你們在旁邊」、「參加潑水節也要小心安全」。