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王大陸閃兵案殲滅台娛！　13當紅男星停工收入斷、轉職現況一次看

記者陳芊秀／綜合報導

藝人王大陸於2025年2月間，被爆涉花錢找「閃兵集團」造假體檢結果逃避兵役，就此揭開台灣歷年最大的閃兵案，截至目前為止，除了王大陸又扯出26位藝人涉案，其中25人遭到起訴，王子邱勝翊到案後已交保。風波延燒至今超過一年，位居一線男星也因涉案陷入停工狀態，更有人傳出轉職，以下13位男星現況變動最大。

王大陸5作品還在待播

▲▼王大陸閃兵案殲滅台娛！13男星停工轉職現況一次看。（圖／翻攝自微博、IG、臉書）

▲王大陸3部陸劇、2部電影待播。（圖／翻攝自微博）

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王大陸涉違反《個人資料保護法》，昨日（22）被新北地院一審判刑6月、得易科罰金，辯護律師聲明將會提出上訴。而他在台北市政府社會局服替代役，傳出3月已經低調退伍，演藝圈人士向《ETtoday星光雲》透露，他目前暫時沒有固定合作的經紀夥伴，也沒有聽說有回到演藝圈的計畫，推估至少要等判決出爐，才能有下一步安排。他因《我的少女時代》爆紅亞洲圈，近年在大陸發展，待播作品包括3部陸劇《在不安的世界安靜地活》、《信條》、《吉屋》，還有2部電影《無法饒恕》、《腹喜》。

修杰楷全面停工YT半年沒更新

▲▼王大陸閃兵案殲滅台娛！13男星停工轉職現況一次看。（圖／翻攝自微博、IG、臉書）

▲修杰楷從代言王全面停工。（圖／翻攝自臉書）

修杰楷去年10月爆出涉及閃兵案，遭起訴求刑2年8月，目前是全面停工，暫時消失大眾視線。他經營的YouTube頻道已經半年沒有更新影片，今年1月曾出席資深藝人林光寧告別式，被問及回歸演藝圈的時間，當時苦笑回答：「不知道耶，再一陣子吧，最近都先陪小孩。」2月曾更新限時動態，Hashtag「#有跑就很棒了」。

威廉主持棒被拔光

▲▼王大陸閃兵案殲滅台娛！13男星停工轉職現況一次看。（圖／翻攝自微博、IG、臉書）

▲威廉4節目被拔主持棒。（圖／翻攝自臉書）

威廉閃兵重創形象，原本主持4個節目全部遭撤，收入就此歸零。過去他每月收入可達50萬，如今家中經濟由妻子卓君澤一肩扛下，日前出席公益活動，坦言考慮賣房或搬回台中老家。

陳柏霖公司婚事都受影響

▲▼王大陸閃兵案殲滅台娛！13男星停工轉職現況一次看。（圖／翻攝自微博、IG、臉書）

▲陳柏霖形象重創。（圖／翻攝自IG）

陳柏霖去年10月爆出涉及閃兵案，一度傳出擔任董事長的「無敵影業」遭友人掏空，經紀人已經否認。他過去優質偶像形象深植人心，更活躍錄製實境節目，但傳出不再主持《出去一下》新一季，原本與女友好事將近要結婚，現在轉趨低調。

薛仕凌涉案嚴重《乩身》照播

▲▼王大陸閃兵案殲滅台娛！13男星停工轉職現況一次看。（圖／翻攝自微博、IG、臉書）

▲薛仕凌涉案嚴重。（圖／翻攝自臉書）

薛仕凌遭到新北地檢署具體求刑2年6月，檢方認為他為脫罪不擇手段，相較於其他役男多能坦承犯行，他卻砌詞狡辯且耗費大量司法資源，被求較高刑責。他公開活動已全面暫停，公司沒有公布後續安排，參與演出的《乩身》沒有刪減戲份照常播出，其演技仍獲得高評價，但在司法結果出爐之前，復出的可能性極低。

陳向熙BL劇被換角

▲▼王大陸閃兵案殲滅台娛！13男星停工轉職現況一次看。（圖／翻攝自微博、IG、臉書）

▲陳向熙被換角。（圖／翻攝自臉書）

男團SpeXial成員Teddy陳向熙去年涉閃兵案，當時在高雄拍攝BL劇《向流星許願的我們》，在下榻飯店被警方帶走，隨後遭劇組撤換，該角色改由初孟軒演出，劇集如今正熱播中。而他後來曬出剃平頭照，並入伍服替代役。 

唐振剛消失螢光幕轉當教練

▲▼王大陸閃兵案殲滅台娛！13男星停工轉職現況一次看。（圖／翻攝自微博、IG、臉書）

▲唐振剛轉行去健身房。（圖／翻攝自臉書）

唐振剛去年10月在律師陪伴下自首閃兵案，隨後演藝事業全面停工。他原本在大愛戲劇《我們六個》扮演「盧錫耕」頗受好評，如今消失螢光幕，在毫無進帳下全靠存款度日，最近在友人介紹當健身教練。

坤達與書偉團體演出受挫

▲▼王大陸閃兵案殲滅台娛！13男星停工轉職現況一次看。（圖／翻攝自微博、IG、臉書）

▲坤達與書偉團體演出叫停。（圖／翻攝自臉書）

「Energy」坤達與書偉因事件影響，不僅個人演藝事業受挫，所屬團體的演出計畫也被迫中斷，包括音樂節與多場演唱會在內的活動接連取消。據業界估算，兩人因取消商演、尾牙與巡演檔期，損失金額可能高達近億元。坤達透過陳百祥的新節目《又離題了》復工，3月曾在社群平台發生日文；書偉1月發文承諾好好反省自己，至今沒有新工作消息。

陳零九《如果我不曾見過太陽》歌曲換人唱

▲▼王大陸閃兵案殲滅台娛！13男星停工轉職現況一次看。（圖／翻攝自微博、IG、臉書）

▲陳零九歌曲被換人唱。（圖／翻攝自臉書）

陳零九涉閃兵後，所有演藝活動包括團體「五堅情」的運作以及節目主持工作全面中止，歌迷發現他為《如果我不曾見過太陽》演唱的片尾曲，雖然名字標註「陳橘子」仍被認出，但實際歌曲上線後已換人演唱。而他過去參加商演與校園活動累積收入，現在活動全面叫停，對經濟也造成一定衝擊，目前他仍透過社群平台偶爾分享創作動態。

陳大天轉幕後還去市場賣菜脯

▲▼王大陸閃兵案殲滅台娛！13男星停工轉職現況一次看。（圖／翻攝自微博、IG、臉書）

▲陳大天市場賣菜脯。（圖／翻攝自臉書）

「小蝦」陳大天因閃兵案受到外界抨擊，工作接連丟失，現在幫妻子劉樸剪IG影片、寫業配腳本、寫主持手卡等。而且他有時會幫爸爸在木柵市場賣菜脯、幫忙送貨，透過社群平台分享菜脯的銷售資訊，也拍短片追隨時下熱潮。

王子官司纏身重創形象

▲▼王大陸閃兵案殲滅台娛！13男星停工轉職現況一次看。（圖／翻攝自微博、IG、臉書）

▲王子形象重創。（圖／翻攝自臉書）

「王子」邱勝翊與已婚粿粿婚外情，遭范姜彥豐提告侵害配偶權，4月1日涉閃兵案遭警方拘提到案，坦承花33萬元閃兵被移送至新北地檢署，複訊後依妨害兵役、偽造文書等罪諭知王子50萬元交保。他原本因爆婚外情全面停工，再涉及閃兵案再創偶像形象，何時復出螢光幕難以預料。

唐禹哲大陸杭州活動臨時取消

▲▼王大陸閃兵案殲滅台娛！13男星停工轉職現況一次看。（圖／翻攝自微博、IG、臉書）

▲唐禹哲大陸活動取消。（圖／翻攝自臉書）

唐禹哲因偶像劇與陸綜在大陸走紅，主動自首閃兵案引發兩岸社會關注，檢方考量其態度良好，建議法院給予緩刑。然而，在消息曝光前，他更新微博曬照，預告4月18日在杭州出席活動，遭部分網友惡意解讀，公司發聲明澄清。他仍按照行程飛往大陸，不過粉絲後援會發文告知活動確定取消，粉絲仍分享接送機照片，相約下次見面。

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