謝盈萱片場超嗜睡「密室築巢」帶枕頭棉被　工作人員看傻狂遞寢具

記者黃庠棻／台北報導

新加坡年度影視盛事「2026紅星大獎」日前於新加坡 The Theatre at Mediacorp新傳媒劇院盛大舉辦，配合今年主題為「零起風華微光成炬」，當晚邀集到華語影視圈多位在地與海外藝人共襄盛舉，包括知名主持人蔡康永、製作人柴智屏、「雙金」影后謝盈萱、張智霖、蔡少芬、林保怡、劉以豪及實力派歌手兼演員羅雲熙一同擔任頒獎嘉賓。

▲謝盈萱合體蔡康永。（圖／天地合娛樂提供）

此次頒發男、女配角獎的謝盈萱在空檔接受當地媒體訪問時，特別以「去做任何想做的事情」勉勵得獎後進演員「特別在面對這個瞬息萬變的時代，可以趁著年輕、容錯率還高的時候，趕快去做任何想做的事情，這些經歷都會成為未來生命的養分。」

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▲謝盈萱出席新加坡2026紅星大獎。（圖／Mediacorp新傳媒提供）

提及要做為一個專業演員的「必備條件」，謝盈萱表示「演員心裡必須『有想說的話』，並在劇本中找到想要表達的東西。」強調唯有對角色與劇本懷抱表達欲望，才能讓表演真正成立、打動人心。

而入行超過20年、從劇場出身晉身為影劇圈影后級演員的謝盈萱也大方分享自身表演哲學「在乎每一個表演細節」，她表示「真正決定勝負的往往不是台上瞬間，而是台下對每個細節的在乎與累積。」提及這些年從演藝生涯轉變的心路歷程，她坦言先前在劇場長時間的表演生涯曾讓她陷入「職業倦怠感」，切換轉到螢幕戲劇演出時，發現演員必須依靠自己用新視角切入，且得積極挑戰不一樣的角色來突破。

▲謝盈萱出席新加坡2026紅星大獎。（圖／Mediacorp新傳媒提供）

面對影后頭銜帶來的壓力，謝盈萱以直言獎項是「定心丸」而非包袱；展望未來，謝盈萱笑說自己的最新目標是「想找尋新刺激」，挑戰從沒演過的角色跟劇本，除了許願想當個女打仔演挑戰動作戲外，也透露近期渴望接演「末日科幻類」的作品，希望能挑戰脫離現實、更具想像力的題材。

▲謝盈萱出席新加坡2026紅星大獎。（圖／Mediacorp新傳媒提供）

目前正忙於劇本研讀與新作品籌備的謝盈萱，也對新加坡導演喊話，更表示「只要題材有趣，無論是科幻或其他類型，都非常期待能有跨國合作的機會。」有趣的是，雖然演過不少悲劇角色的她坦言私下看戲絕對選「Happy Ending」，更感性直呼「人生已經這麼苦了，不要看到 Bad Ending。」

▲謝盈萱出席新加坡2026紅星大獎。（圖／Mediacorp新傳媒提供）

在接受新加坡媒體訪問時，流露出真實又接地氣的一面的謝盈萱還大方迎合記者「心靈拷問」且有問必答，螢幕前呈現專業嚴謹的她被問到私下朋友們對她的印象，想了才吐出「算認真」，更無預警自曝有「嗜睡」不為人知的「癖好」，她笑說「曾幾何時，我在工作空檔會找一個私密、安全、大家不太能找到的小角落當作我臨時休息的地方，帶著我小棉被、枕頭，有空就窩著休息！久而久之工作人員發現後，就開始幫我增加『寢具』跟吃的東西，所以片場有時候會出現我的私密小天地。」

▲謝盈萱出席新加坡紅星大獎，趁空檔去街拍。（圖／天地合娛樂提供）

而面對媒體提問來者不具的謝盈萱展現親民的一面，當記者場突擊要求她用《影后》一片中經典「唐老鴨」的聲音自我介紹，沒想到謝盈萱立刻接招，用維妙維肖的鴨子嗓音說「大家好，第一次見面，希望大家知道我是謝盈萱，哈囉。」，以「隨cue 隨演」的實力及 親和力逗樂全場工作人員。

▲謝盈萱出席新加坡紅星大獎，趁空檔去街拍。（圖／天地合娛樂提供）

早年曾隨舞台劇劇組來演出的謝盈萱，也大方分享她對這座城市的深厚連結與美食熱愛，她提及最近一次造訪新加坡是為了追星看Lady Gaga演唱會，今年舊地重遊的她趁著工作空檔開啟「吃貨模式」，不僅一口氣品嚐了辣椒、胡椒、金沙三種口味的螃蟹來個「螃蟹三吃」，還大快朵頤經典沙嗲及Kaya吐司。

▲謝盈萱合體蔡康永。（圖／天地合娛樂提供）

此外，謝盈萱無視生理期來，還在下工後擠出時間去吃心心念念的榴槤冰；提及有去新加坡哪個景點逛逛，謝盈萱透露自己對新加坡Everton Road具備歷史特色的建築情有獨鍾，還特地在頒獎典禮前抓空檔去拍美照，她笑說「如果可以，很想把這麼有特色的建築風格帶回台灣！」