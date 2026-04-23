認了閃兵自首！唐禹哲大陸活動突喊卡　陸粉送機約「下次見」

記者陳芊秀／綜合報導

藝人閃兵案轟動全台，男星唐禹哲主動自首，涉案一事成為大陸微博熱搜焦點。他原定4月18日要在大陸杭州出席活動，不過粉絲後援會發文告知活動取消。

▲唐禹哲自首閃兵並配合調查，原定在大陸杭州的活動取消了。（圖／翻攝自微博）

唐禹哲演出偶像劇《終極一班》、《花樣少年少女》，加上參加陸綜《披荊斬棘的哥哥3》在大陸擁有不少粉絲。他本月13日在微博更新動態，發文提及「出門前」「4月18日杭州見」，預告在當地會有一日店長的活動。然而15日新北地檢署偵辦藝人閃兵案第四波偵結，提及14人名單包括唐禹哲自首。

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▲唐禹哲原定4月18日大陸杭州出席活動。（圖／翻攝自微博）

而唐禹哲近期更新的照片，遭到惡意解讀更登上熱搜，所屬經紀公司於17日發表正式聲明，強調藝人早在去年就主動自首並配合調查，怒斥網上相關言論為刻意捏造事實，與自首時間點完全不符，將保留法律追究權利。

▲唐禹哲工作室發聲明。（圖／翻攝自微博）

根據「愛DT唐禹哲國際後援會」發文，唐禹哲原訂17日的直播與18日一日店長活動已確定取消。同時陸網有粉絲分享接送機的照片，他本人於20日按讚粉絲送機照，該則貼文更寫著「下次一定多多多見面！」其他粉絲留言「好好的，然後下次見」、「期待直播見」眾人支持偶像的熱情不減。

▲粉絲後援會發文說明，唐禹哲17日直播、18日一日店長活動確定取消。（圖／翻攝自微博）

▲唐禹哲按讚粉絲送機文。（圖／翻攝自微博）

