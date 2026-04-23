51歲何潤東憑「項羽」舊片逆襲　半月狂攬8代言成2026春最強黑馬

▲何潤東自從《逐玉》被拿來與張凌赫比較後爆紅，如今已狂接8個代言，更以「項羽」角色身分回項羽本籍江蘇宿遷，為江蘇足球聯賽造勢。（圖／翻攝羊城晚報微博）

圖文／鏡週刊

對岸娛樂圈流量更迭迅速，而且總會有人以獨特的方式突然崛起，例如現年51歲，年齡已經可以被叫一聲「大叔」的何潤東，14年前在《楚漢傳奇》中飾演項羽的舊片段，意外成為當前古偶劇「審美災難」下的最大受益者，短短半個月內，從騰訊《王者榮耀》到阿里支付寶，甚至連江蘇宿遷文旅與酒商、車商都捧著銀子進貢，一口氣狂攬8個國民級商務，被業界調侃是「憑實力躺贏」的奇蹟，也是2026年春季最強的商業黑馬。

這場翻紅大戲的引爆點，源自於近期霸榜熱播的古裝劇《逐玉》。劇中男主角張凌赫雖擁有頂級流量，卻因一張膚白妝濃、粉底厚到看不見毛孔的臉孔，遭毒舌網民狠酸是「粉底液將軍」，怒批「上戰場還帶化妝師」。在觀眾對「陰柔古偶」集體反胃的當下，網友自發性「考古」挖出何潤東2012年劇集《楚漢傳奇》的項羽形象。當年他在零下低溫穿著25公斤鎧甲親自搏殺，為了撐起西楚霸王的氣場，硬是增肌到85公斤，充滿雄性荷爾蒙的戰神魅力，瞬間擊中被精緻濾鏡看膩了的觀眾胃口。相關影片單週播放量暴衝12億次，話題「十年項羽無人問，一朝逐玉天下知」更成為全網共識。

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▲8個來找何潤東代言的品牌不是國民品牌就是層級不同的汽車代言，人在家中坐，富貴天上來。（圖／翻攝極氪官博）

嗅覺敏銳的金主自然不會放過這波「硬漢紅利」。由於項羽原籍江蘇宿遷，最近又正是江蘇足球超級聯賽的賽期，因此江蘇宿遷文旅率先發動，策劃一場「霸王歸來」大型造勢，讓何潤東穿上戰甲率領28騎亮相宿遷，為地主隊與南京隊的蘇超賽事造勢，現場3萬名江東父老齊聲呼應，場面震撼。緊接著，京東打出「你的東來了」廣告詞，支付寶則將他的手寫文學印上全國便利店冰杯，甚至連車商極氪都邀他擔任新車交付官。好笑的是，其中不乏有網友敲碗希望品牌找何潤東代言的請求，像是車商就從善如流，4月20日在社群回應了網友，22日正式官宣合作；不過網友覺得最該找何潤東合作的飲料品牌「霸王茶姬」，至今還沒有任何行動，但網友有信心可能不久代言就會到手。

數據顯示，何潤東抖音單週漲粉破176萬，商務量級從快消品橫跨至重工業，而且都算是底子超厚的國民品牌，甚至比 《逐玉》 的男主角張凌赫拿到的商務更多、品牌等級更佳；雖然有些酸民嘲諷部分代言期限不足一年，是搶熱度的「短代（言）」，但他既非《逐玉》的演員，也沒有為其做過任何宣傳，就迎面砸來這一大波人氣流量，根本史上罕見，「天上掉下來的禮物」有幾個人拿得到？

▲目前何潤東先專心當導演拍攝台劇《對你心動的預言》，推掉不少賺快錢的綜藝邀約，不被人氣及高價酬勞沖昏頭。（圖／攝影 林弘斌）

面對這場遲來14年的爆紅，何潤東本人的態度顯示了他的格局。當媒體試圖引戰，問他如何看待「粉底液將軍」時，他僅淡淡回應「不同類型劇無法比較」，並自謙蘇超沒騎馬是怕「年過半百摔下來會壞了霸王形象」，高情商發言贏得滿堂彩。尤其即便何潤東已51歲，他仍維持8%的驚人體脂率，穿上戰甲依舊威風凜凜，這種自律精神讓網民感嘆：即使是躺贏，若他如今大腹便便，這波熱度再大也接不住。此外，何潤東也沒被這波人氣流量沖昏頭，儘管來了不少蹭他熱度的綜藝邀約，他也沒有去賺快錢，而是先專注在台劇《對你心動的預言》的導演工作上，坦言「人生就是選擇題」，也被網友大讚價值觀正確。



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