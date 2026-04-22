上一秒嘻嘻哈哈聊冰淇淋　日女主播「0秒切換」報地震網震驚

圖文／鏡週刊

日本青森外海20日下午發生規模7.7強烈地震，日本氣象廳緊急針對沿海地區發布海嘯警報，提醒民眾提高警覺。當時有一個網路節目的女主播，原本正在節目中聊著輕鬆的冰淇淋話題，隨後地震警報傳來，她「0秒切換」、立刻變臉播報地震資訊，被網友大讚超專業。

據報，引發話題的是日本網路媒體《Weather News》，當時的直播節目中，2名女主播正在聊吃過什麼特殊口味的冰淇淋，兩人有說有笑，還一邊和網友互動，氣氛相當輕鬆。

而這時突然傳來了地震警報，其中一名原本還在嘻嘻哈哈的主播立刻無縫切換成嚴肅模式，正色面對鏡頭播報：「目前收到地震消息，發生了5弱的地震…」提醒觀看直播的民眾應注意防災、沿海民眾盡量往高處避難。

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▲主播駒木結衣在遇到地震時立刻展現專業功力，讓眾人印象深刻。（翻攝自X）



這位主播是今年29歲的駒木結衣，來自宮城縣，她不僅是氣象主播，她的社群也自介為一名「防災士」。她在直播節目展現0秒切換的變臉功力，被網友們大讚非常專業，「我本來以為只是普通的切換，但她快到毫秒等級的程度真的讓我震驚了，專業！」「妳比我分手後切換的速度還快」「0.5秒內從鄰家大姐姐切換成『地球守護者』」。



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