陳鴻走進花東先上輕航機　延續齊柏林對台灣關懷

記者葉文正／台北報導

陳鴻接下《縱谷食光》節目，內容最大的突破是，輕航機教練場負責人 閻韶華教練規劃提供的2小時航程，除了可以延續齊柏林導演對台灣土地關懷，利用輕航機身輕盈的操作可以看到更多活潑視角像宮崎駿的動漫一樣震撼精彩同時提升更多想像能力，感念當年小燕姐的提拔橫空出世，並給更多年輕人有發揮的舞台空間。

▲陳鴻主持新節目。（圖／陳鴻提供）

《縱谷食光》邀請對飲食文化有深厚情懷的主持人陳鴻擔綱，他以貼近生活的方式走入產地與人物之中。

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交通部觀光署花東縱谷國家風景區管理處推動製作的全新影音節目《縱谷食光》，在花蓮縣光復鄉馬佛陶燒工作室舉行開鏡儀式，正式宣告節目拍攝全面啟動。

縱管處表示，這是一部關於土地、味蕾與在地生活深度對話，在花東縱谷的暖陽與風土間醞釀的故事，這部短影音透過影像記錄縱谷特有的生活節奏與職人精神，帶領觀眾看見這片大地的風土色彩。

縱管處指出，《縱谷食光》以「慢旅」為核心概念，回應近年旅遊型態的轉變，從快速打卡轉向深度體驗，從農田到餐桌，從工藝到聚落，串聯飲食文化、職人的指尖溫度，以及那些隱身在鄉鎮巷弄間的日常，濃縮進影音鏡頭，帶領觀眾認識縱谷真實而細緻的日常樣貌。

縱管處強調，此次節目特別邀請到對飲食文化有著深厚情懷的主持人陳鴻擔綱，他將以貼近生活的方式走入產地與人物之中，透過實地體驗與交流，引導觀眾看見食材背後所承載的土地記憶，以及人與地方之間的連結。

未來，《縱谷食光》將陸續推出不同主題內容，持續透過影像呈現花東縱谷豐富而立體的地方樣貌，展現其深具特色的觀光魅力，邀請觀眾一同跟隨節目腳步，感受縱谷的人文風景與生活氣息。

縱管處強調，此次節目特別邀請到對飲食文化有著深厚情懷的主持人陳鴻擔綱，他將以貼近生活的方式走入產地與人物之中，透過實地體驗與交流，引導觀眾看見食材背後所承載的土地記憶，以及人與地方之間的連結。

製作團隊為花蓮在地團隊，這次非常榮幸能夠與陳鴻老師合作，企劃拍攝《縱谷食光》50集的節目。在首次拍攝的過程中，就讓我們留下非常深刻的印象與驚喜。

阿鴻哥不僅能夠將在地各式食材靈活運用，透過創意組合與料理手法，轉化出許多令人意想不到的風味與呈現，每一道料理都讓人感受到他對食材的理解與熱情，也讓整個拍攝現場充滿期待與驚喜。

同時，我們也非常敬佩阿鴻哥的體力與投入程度。在短短幾天的拍攝行程中，無論是搭乘輕航機在天上飛、深入田間採集食材，或是在雞舍中親自體驗撿蛋的過程，各種不同環境與挑戰都難不倒他。始終保持著高度專業與穩定狀態，甚至在高強度行程下，依然展現滿滿活力與親切笑容，跟在地不同的店家都能迸發出好玩的互動與火花。

這樣的合作經驗，不僅讓我們對節目的內容更加有信心，也讓我們更加期待接下來的拍攝旅程。相信在阿鴻哥的帶領下，能夠帶出更多屬於花東縱谷的故事與味道，也讓觀眾看見土地與料理之間最真實且動人的連結。