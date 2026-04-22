八大主持人黃可欣接觸動物險毀容　老鷹突攻擊曝驚險過程

記者葉文正／台北報導

八大電視自製實境外景節目《自由的旅行者》全新第三季，將於4月25日(週六)晚間8點全台首播，主持人融融與泰國行搭檔黃可欣今(22日)合體宣傳。現場秀出從泰國帶回價值數十萬魚鰾紀念品，融融分享：「魚鰾是來自一位泰國網紅特別贈送的禮物，一般魚鰾多從海魚取得，但這位網紅發揮創意用巨無霸河魚製作，因此相當獨特珍貴，像這樣大小的魚鰾獎狀，未來價值超乎想像！」融融笑稱，這好比魚鰾版台積電概念，魚鰾會擺在製作單位，作為鎮台之寶！

▲《自由的旅行者》全新第三季，主持人融融(左)搭檔黃可欣。（圖／八大提供）



《自由的旅行者》全新第三季前進泰國，融融搶先透露此行和黃可欣體驗捕捉重達200公斤的巨型鯰魚，黃可欣自曝：「過程中我沒什麼講話，只有大叫。」她表示因為抓魚過程中，腳邊還有上千隻魚撞來撞去，融融因為下盤穩不為所動，但第一次體驗的她相當害怕。融融不諱言直說：「因為《自由的旅行者》都是一鏡到底拍攝，她大叫的過程我也總是想『結束了嗎？我可以開始講話了嗎？!』。」此話一出，也足見兩人拍攝至今建立的好交情。

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▲兩人在泰國遇到不少新鮮事。（圖／八大提供）



融融接著分享在《自由的旅行者》第三季拍攝期間，了解很多泰國廟宇文化，印象最深刻是拍攝期間剛好遇到世界棒球經典賽台灣與韓國交戰，他透過象神問卜台灣是否會贏？融融說：「照現場象神的占卜結果，就好像是比賽結果，第一次順利拿起大象，第二次有差點拿起來，但象腳就還是黏在地板上，照他們的邏輯，跟那時候台灣進入延長戰後打敗韓國有差不多的概念，真的很神！」

黃可欣則回憶泰國行與老鷹近距離接觸的驚險過程，她描述當下要拍合照，她便把老鷹師傅拉到中間，「想不到就在一瞬間，老鷹突然朝我張口，差點咬到臉頰，還好我瞬間逃開沒有受傷。」當被問及知道為什麼老鷹突然張口嗎？黃可欣開玩笑表示：「可能我摸到牠爸爸，老鷹吃醋吧！」



《自由的旅行者》第三季將從泰國清邁出發，一路到黃可欣的家鄉曼谷，黃可欣透露去年贏得金鐘獎迷你劇集（電視電影）最具潛力新人獎前，媽媽有去寺廟許願，並承諾會以500顆雞蛋還願，「照泰國的習俗，願望達成要還願，藉著這次《自由的旅行者》回家，她也帶著融融一探泰國人還願的文化。」一旁融融也許願，《自由的旅行者》如果能在金鐘獎上獲得好成績，自己也將帶泰國吉祥數字999顆雞蛋回去還願。