劉俊謙雨中激戰10天！　合體吳彥祖噴少女心狂喊：真的好帥

記者蕭采薇／台北報導

最強華語警匪電影《寒戰》系列十年強勢回歸！前傳《寒戰1994》卡司更是「金光閃閃」，不僅參演的梁家輝剛奪下第5座香港金像獎影帝，在片中演出富豪千金的廖子妤也剛擊敗眾多強敵奪下影后榮銜。

▲《寒戰1994》劉俊謙、吳彥祖。（圖／華映提供）

狂攬金像獎新科帝后！40位巨星湊成空前神仙陣容

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在最新公布的正式預告中，節奏步步進逼，畫面多達40位跨世代實力派演員連環閃現，衝擊力極強！除了金馬最佳男配角白只、人氣偶像魏浚笙（Jeffrey），更有驚喜現身的影后葉童、金曲天后莫文蔚，以及重量級影帝陳以文、太保及鄭則士，湊成香港影史空前的顛峰陣容。

▲《寒戰1994》吳彥祖。（圖／華映提供）



除了卡司驚人，《寒戰1994》的動作場面同樣火爆刺激。劉俊謙透露，在開拍前已與扮演警察的朱鑑然、譚旻萱等人做了多次動作及持槍特訓，甚至要模擬真實場面來做反應，「所以在拍攝前我們都相處很長的時間了，拍起來就像一個團隊般有默契。」他更分享，有一場雨中打戲一口氣拍了10天，完全是體力與意志力的大考驗。

劉俊謙雨中激戰10天！對戲吳彥祖秒噴「少女心」



談到和前輩吳彥祖對戲，劉俊謙立刻「少女心」湧現，笑說：「吳彥祖真的好帥！好靚仔（大帥哥）。」他表示吳彥祖在片場非常隨和，兩人有運動和開車的共同話題，很快就拉近了距離。

▲《寒戰1994》元彪。（圖／華映提供）

至於和經典動作巨星元彪對戲，劉俊謙表示元彪一見到他就聊起《九龍城寨之圍城》，他對前輩的經典動作場面更是如數家珍：「我從小就看彪哥的戲，印象好深刻有一幕他從大樓的四、五樓單手側翻下樓落地，地上只有一些紙箱保護，但他還能直接繼續演戲。我問他是不是真拍，他說就是直接這樣拍出來的，身手太厲害了！」

▲《寒戰1994》葉童。（圖／華映提供）

重返1994權力洗牌！

《寒戰1994》劇情描述2017年新一屆保安局局長候選人李文彬（梁家輝 飾）突然失蹤，警務處處長劉傑輝（郭富城 飾）向資深大律師簡奧偉（周潤發 飾）尋求協助，開啟了一份1994年的神秘檔案。

▲《寒戰1994》莫文蔚。（圖／華映提供）



時間回到1994年香港回歸前夕，一宗富商綁架案，讓熱血警察李文彬（劉俊謙 飾）與冷血野心家蔡元祺（吳彥祖 飾）掀起權力較量，首富潘氏父子（謝君豪、吳慷仁 飾）、警隊、黑道及英方四方勢力捲入其中，迎來新一輪權力洗牌，也為日後寒戰風波埋下伏筆。《寒戰1994》5月1日至3日開設口碑特別場，電影將於5月8日全台正式上映。