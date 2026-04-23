第一人稱視角登月！NASA阿提米絲計畫揭秘　兩項「關鍵技術」全來自台灣

記者蕭采薇／台北報導

太空迷絕對不能錯過！科學紀錄片《重返月球：太空新世紀》，以美國NASA目前全力推進的「阿提米絲計畫（Artemis Program）」為核心，帶領觀眾化身首位登月的女性太空人Amanda，以第一人稱視角身歷其境地體驗從火箭升空，一路殺進月球南極的壯闊旅程。

▲紀錄片《重返月球：太空新世紀》直擊阿提米絲登月任務。（圖／公視提供）

第一人稱沉浸式體驗登月

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全片不僅聚焦於探勘月球水資源，更揭開人類未來建立月球基地、甚至將其作為躍進火星跳板的關鍵第一步。最令台灣觀眾振奮的是，這部充滿歐美視角的頂尖紀錄片中，巧妙融入了台灣引以為傲的科研實力！片中所引用的兩項關鍵技術，正是來自台灣中央大學的傑出貢獻。

▲中央大學太空系主任張起維（右）率團隊在國原院模擬準備用質子加速器對深太空輻射探測儀進行輻射測試。（圖／台灣導演張皓然提供）

其中，中央大學太空科學與工程學系主任張起維教授團隊所研發的「深空輻射探測儀」，能大幅強化設備的抗輻射能力，直接為片中面臨太陽閃焰危機的情節提供了真實的技術解方。

台灣之光「唯一入選亞洲科學家」



而生醫科學與工程學系副教授許藝瓊團隊主導的「月塵對生命影響生醫研究」，則精準揭示了月球微粒對人體細胞的潛在殺傷力，成為未來設計太空衣與月球基地不可或缺的科學指南。這兩位頂尖學者更成為全片「唯一入選」的亞洲科學家，將台灣的學術影響力推向國際最高舞台。

▲中央大學許藝瓊副教授與國原院林怡君博士合作，測試微重力裝置樣本在輻射環境中的實驗分析。（圖／台灣導演張皓然提供）

對此，公共電視製作人施悅文驕傲表示：「我們希望《重返月球：太空新世紀》不只是記錄人類重返月球的關鍵時刻，更讓世界看見臺灣在太空科學中的角色。透過國際合製，我們將臺灣的科研實力與人物故事帶入全球敘事，讓臺灣在新太空時代中被清楚看見。」

凝視「地球升起」！太空新世紀震撼首航

在登月任務的尾聲，片中主角將於月球表面親眼目睹震撼人心的「地球升起（Earthrise）」，體驗太空人專屬的「總觀效應（Overview Effect）」，引領觀眾從浩瀚宇宙的角度，重新審視我們珍貴又脆弱的藍色家園，並拋出在星際擴張與守護地球之間如何取得平衡的深刻命題。

▲紀錄片《重返月球：太空新世紀》實際拍攝太空人無重力訓練畫面。（圖／公視提供）

《重返月球：太空新世紀》共分為兩集，台灣公視與法國France TV、ZED強強聯手，並串聯日本NHK與德國ZDF等國際公共媒體共同協力，也確定將在美國AMC、德國ZDF等全球指標性頻道放送。台灣觀眾則可鎖定4月23日、30日晚間9點於公視頻道及公視＋同步收看首播，英語版也將於TaiwanPlus上架。