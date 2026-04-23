神呼應《陽光女子合唱團》！東野圭吾經典改編舞台劇　主演男星淚崩

記者黃庠棻／台北報導

常被影評與社群媒體譽為「監獄版的《解憂雜貨店》」的《陽光女子合唱團》，票房衝破7億成為國片影史第一，帶動觀眾「重回劇場看療癒劇」風潮。

▲舞台劇《解憂雜貨店》。（圖／果陀提供）

長期身為台灣「療癒系劇場」龍頭的果陀劇場，特別於2026 年上半年推出《解憂雜貨店》療癒加演場，與《陽光女子合唱團》同樣強調在絕望、孤閉的空間，如雜貨店與女子監獄中，各自透過信件與歌聲的媒介，傳遞治癒人心的救贖與希望，票房幾乎秒殺，接住觀眾渴望被溫暖的心。

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《解憂雜貨店》的核心歌曲是〈重生〉，這首歌橫跨時空，連結魚店音樂人與下一代的歌手，象徵精神的傳承；《陽光女子合唱團》核心主題則圍繞著「重生」與「原諒」，透過歌聲放下過去的罪與恨。兩部作品都利用「音樂」作為跨越障礙、連結靈魂的終極武器。

▲舞台劇《解憂雜貨店》。（圖／果陀提供）

《解憂雜貨店》「魚店音樂人」兩大哭點，讓演員林子恆演到忍不住落。他表示，魚店音樂人阿克為了追求音樂夢離家多年，卻面臨家中魚店無人繼承與父親病重的兩難。劇中第一個哭點，在阿克得知父親因病進入醫院的加護病房，他留下來陪伴父親，父子間進行了一段對話。

在這個時間點，阿克原本打算放棄自己的音樂夢想，希望留下來協助父親處理魚店的事務，但沒想到父親也同樣固執，認為自己還能繼續撐住魚店，讓兒子可以繼續追尋音樂夢。

▲舞台劇《解憂雜貨店》。（圖／果陀提供）

這兩個男人處於一個相互固執衝撞的時刻，但他們的出發點都是因為愛著對方。這一幕讓林子恆很感動，他說「這是一個很動人的時刻，所以每每來到這個場景時，都會忍不住流淚，那是情緒非常自然的一刻。」

《解憂雜貨店》的另一個感動哭點，阿克在火災中為了救一名孤兒院女孩的弟弟而喪生。林子恆回憶，阿克喪生之後，劇場畫面瞬間轉變，女孩長大成為了一位著名歌手，而她選擇在自己的演唱會上，演唱救命恩人阿克所創作的曲子〈重生〉。

這個時候，阿克的靈魂出現了，他聆聽著女孩的演唱，其中歌詞的最後一句是「穿過黑夜，誕生新的光點。」那一刻，阿克的靈魂彷彿強烈感覺到，自己雖然因為救一個孩子而喪生，但他的音樂夢想彷彿已由另一個有才華的人繼承，並在這麼多人的演唱會裡，將他創作的旋律傳遞出去。林子恆強調「在這個時刻，我也會不自覺的情緒豐沛，眼眶泛紅。」

林子恆演出阿克一角，為了救人，義無反顧的衝進火場，那是一種不假思索、很直覺的善意，他希望可以透過他的演出，讓觀眾體會最根本的善良與真誠帶出的那份「不假思索的勇敢」。

林子恆也提到，阿克的音樂與小時候聽過1980年代的民歌創作很相似，如周華健〈心的方向〉的歌詞「我的方向，就在前方，追逐我的理想……心的方向！」他感覺其中很大的雷同處「在於一種對樸實生活的反思，直接放到阿克創作的音樂裡。」

對此，林子恆強調，《解憂雜貨店》最感動他的部分，來自角色在時空交錯下產生連結，陌生人最純粹的善意，在奇妙的命運安排下，最終拯救了彼此的人生。