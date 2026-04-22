《激讚網紅》66萬YTR突拋婚訊！　認了已經結婚：一家五口生活

記者吳睿慈／綜合報導

南韓人氣正妹YouTuber「DogJoy」頻道以與3隻寵物犬的日常為主，她經常透過影片與粉絲分享日常，但20日突然在頻道重磅宣布「我是已婚女了，現在是一家五口」，婚訊公開後，大批男粉絲心碎直呼「原來名花有主了」。

▲《激讚網紅》66萬正妹YTR突拋婚訊。（圖／翻攝自DogJoy YouTube）

「DogJoy」曾在2024年出演Netflix實境秀《激讚網紅》，她身材比例完美、長相甜美，透過YouTube與粉絲分享養狗日常，頻道吸引66萬人訂閱，第一隻領養的狗狗名為「Joy」，因此頻道是透過狗來取名。

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▲▼ DogJoy頻道以與狗狗互動的題材為主。（圖／翻攝自DogJoy YouTube）



她相隔近1個月，近日突然更新影片，首度承認「這段時間留言有很人問『是不是有老公了』、『是不是跟老公離婚了』，這類的留言真的很多，現在我可以告訴大家，我是有老公的已婚女了」。

經營頻道以來沒提及過私生活，她也透露「最近開始思考，以後想要多多展現我的一面，或是我們家庭真正的日常」，未來將以紀錄一家五口的日常為主，留言下方也給予祝福「要幸福喔」。