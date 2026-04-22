韓國水炸彈來了！WATERBOMB音樂節降臨高雄　連炸兩天

記者林汝珊／台北報導

「WATERBOMB」是韓國最具代表性的音樂節，本次「WATERBOMB KAOHSIUNG」將於今年9月12日至9月13日，連續兩天在高雄指標性地標「夢時代購物中心（Dream Mall）」正對面廣場盛大舉行，將集結韓國與台灣的頂尖藝人與高規格舞台製作，帶來連續不間斷的精彩演出。

▲WATERBOMB降臨高雄。（圖／WATERBOMB KAOHSIUNG 提供）

今年 WATERBOMB 特別與國際知名插畫家 Steven Harrington 合作，其作品風格深受年輕人和時尚愛好者的追捧，在潮流文化中具有一定的影響力，共同打造夏日繽紛活力感十足的主視覺。這場席捲全球的夏日狂歡盛事，勢必再度掀起話題，引爆台灣粉絲夏日狂歡熱潮，成為今夏不可錯過的重要音樂活動之一。

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▲WATERBOMB降臨高雄。（圖／WATERBOMB KAOHSIUNG 提供）

本次活動將於夢時代正對面廣場舉辦，不僅具備優越的交通便利性與大型活動承載能力，更能完整呈現 WATERBOMB 標誌性的超大型舞台設計與水花特效，堪稱最理想的舉辦場地。預計在盛夏氛圍下，高雄的熱情將與 WATERBOMB 獨特的清涼體驗交織，帶來前所未有的感官震撼。「WATERBOMB KAOHSIUNG 水炸彈音樂節」的門票開售時間、演出陣容等詳細資訊，將透過官方網站及社群平台陸續公布。