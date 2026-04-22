臺灣科研實力耀眼國際！　直擊阿提米絲登月任務

記者葉文正／台北報導

臺灣公共電視（公視）宣布，與法國France TV、ZED合製的科學紀錄片《重返月球：太空新世紀》（Destination Moon:The New Space Age），紀錄片分為兩集，將於明（4/23）起，每週四晚間9點，公視首播。

▲公視紀錄片《重返月球：太空新世紀》直擊阿提米絲登月任務。（圖／公視提供）

紀錄片《重返月球：太空新世紀》除臺灣、法國團隊，也同時由日本NHK、德國ZDF等國公共電視跨國協力完成。臺灣公共電視製作人施悅文表示：「我們希望《重返月球：太空新世紀》不只是記錄人類重返月球的關鍵時刻，更讓世界看見臺灣在太空科學中的角色。透過國際合製，我們將臺灣的科研實力與人物故事帶入全球敘事，讓臺灣在新太空時代中被清楚看見。」

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▲公視紀錄片《重返月球：太空新世紀》。（圖／公視提供）

紀錄片以美國NASA現行推進中的「阿提米絲計畫（Artemis Program）」為敘事骨幹，採第一人稱視角，全程身歷其境帶領觀眾透過首位登月女性太空人Amanda的視角，從火箭升空到踏上月球南極。故事核心聚焦於尋找月球水資源，與人類未來建立月球基地、製造太空燃料、進而邁向火星的關鍵第一步。

《重返月球：太空新世紀》巧妙融合戲劇張力與嚴謹的科學驗證，節目中呈現的兩項關鍵技術與科學依據，取材自臺灣中央大學的傑出研究貢獻。

紀錄片拍攝中央大學太空科學與工程學系主任張起維（Loren Chang）特聘教授團隊所研發的「深空輻射探測儀」，這項研究預期能大幅提升設備抗輻射能力，直接呼應紀錄片中太陽閃焰的戲劇情節，為未來登月與太空任務的人員安全提供具體的技術保障。

由中央大學生醫科學與工程學系許藝瓊（Amanda Hsu）副教授團隊主導的「月塵對生命影響生醫研究」，揭示月球微粒穿透細胞的損傷風險，為太空衣設計及月球基地設計，提供了不可忽視的科學指引。

值得一提的是，兩位臺灣學者是整部以歐美視角為主的登月紀錄片中，唯一入選的亞洲科學家，充分彰顯臺灣學術研究的國際能見度。

在任務尾聲，主角於月球表面目睹「地球升起（Earthrise）」，經歷深刻的「總觀效應（Overview Effect）」，藉由人類從宇宙的視角，重新凝視這顆唯一的家園。作品最終拋出的核心命題：當人類勇敢邁向星際之際，如何同時守護這顆珍貴而脆弱的藍色星球？

《重返月球：太空新世紀》這趟重返月球、也重新凝視地球的探索旅程，分為兩集、每集60分鐘，已確認在美國AMC、瑞典SVT、瑞士SRF及德國ZDF等全球指標性頻道播映。臺灣將於4月23、30日，週四晚間9點於公視頻道首播，公視＋同步播出，英語版則在TaiwanPlus國內上架。