低碳通勤打造綠色行動力　許貴雅當綠色通勤代表

記者葉文正／台北報導

4/22是世界地球日，三立集團近年來積極推動ESG與永續工作，自2025年12月成立「永續辦公室」後，今日也正式推出三立集團「SET FUTURE」永續官網，並鼓勵集團員工使用低碳交通工具通勤上下班，以行動展現對於台灣土地的永續關懷。包含政論節目主持人許貴雅也親自分享搭乘大眾運輸工具通勤的經驗，李文儀、黃倩萍、王偊菁、高毓璘等所有主播也在社群上支持並分享他們的永續經驗。

▲高毓璘。（圖／三立提供）

三立電視總經理高明慧表示，三立電視去年永續辦公室成立，今天是世界地球日，我們的永續官網正式上線，我們從永續議題報導者變行動者，希望複雜的永續議題可以被簡單理解，並且可以付諸行動力。因為我相信媒體的影響力，不只能讓議題被看見，還能帶來實質的改變，讓我們一起共創台灣的美好永續。

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▲許貴雅。（圖／三立提供）

三立身為地球的一份子，從北極圈斯瓦爾巴群島、到南美巴西熱帶雨林、再到非洲撒哈拉沙漠，也從地中海雅典文明古城，到世界之巔尼泊爾喜馬拉雅山，三立與世界同在。

▲總經理高明慧。（圖／三立提供）

未來將持續推動更多倡議永續的優質節目，並發揮媒體影響力，以行動者的角度將ESG從抽象指標轉化為社會大眾可感受、可參與的日常行動。同時，我們也積極串聯各產業夥伴，讓企業的永續努力透過三立的平台被看見、被放大，共同形成善的循環。在企業經營上，三立以「綠色營運」作為目標，減少對於環境的衝擊。推動低碳採訪、LED燈節能升級以及減塑政策，從員工教育開始，三立員工餐廳已開始停止使用一次性免洗餐具與塑膠袋，年度可減少21.8萬件塑膠製品。

三立政論節目主持人許貴雅率帶頭響應，並號召同仁選擇低碳交通工具上班，於4月22日當天親自向同仁宣導低碳通勤的好處，搭乘捷運與公車通勤上班，讓永續從生活做起。另為鼓勵員工將低碳通勤化為持續的生活習慣，三立永續辦公室特別設計獎勵機制，透過APP紀錄，三立員工只要在5月份累積減碳量達15公斤以上，依減碳量排序前100名，即可獲得「善力綠色市集」百元禮券，在減少碳排之餘，還可以用消費行動支持在地優質小農與公益賣家，鼓勵員工從日常消費中實踐環保永續。

許貴雅是標準「綠色通勤族」，每天搭公車、轉捷運、再轉公車上下班，通勤模式相當固定。她透露，選擇大眾運輸除了環保，省錢也是重要原因，笑說：「單趟搭計程車就要350元，真的差很多。」不過對她來說，搭大眾運輸不只是精打細算，更是一種適合自己的生活方式。她坦言自己不太喜歡長時間和陌生駕駛共處密閉空間，加上體質容易暈車，反而分段搭乘不同交通工具會更舒服。

雖然從住家到公司通勤要花一個小時，但她認為時間並沒有浪費，反而能充分利用，「通勤途中可以讀報、處理工作，如果自己開車，就只能專心開車，沒辦法做其他事。」相較搭計程車半小時待在車內讓她覺得漫長，大眾運輸反而讓通勤變成兼顧效率、環保與省錢的日常選擇。