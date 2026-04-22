記者潘慧中／綜合報導

金曲歌后孫盛希儘管工作忙碌，仍不時會與粉絲分享生活點滴。她22日便在社群網站上傳一系列參加美國科切拉音樂節（Coachella）的照片，性感造型立刻吸引破千人按讚！

▲孫盛希分享去Coachella的照片。（圖／翻攝自Instagram／shishi_sun）



照片中，可以看到孫盛希頭戴牛仔帽，身穿整件都是洞的白色上衣，拉成斜肩露出性感的肩頸線條，內搭同色系背心，短版中空剪裁若隱若現出纖細腰身。

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▲孫盛希的上衣整件都是洞。（圖／翻攝自Instagram／shishi_sun）



孫盛希下半身則搭配深色牛仔短褲，腳踩黑色短靴，完美襯托出穠纖合度的雙腿線條，整體造型融合了性感、復古與街頭元素，窈窕曲線羨煞大批女粉絲。

▲▼孫盛希內搭中空背心。（圖／翻攝自Instagram／shishi_sun）



直到Coachella結束後，孫盛希才終於有時間整理照片發文，並開始分享這段奇幻旅程的第一天點滴。這場全球性的音樂盛事不僅是視覺與聽覺的饗宴，對她來說，更是對體力的巨大挑戰，「第一天就走了19474步！」

▲孫盛希秀美腿。（圖／翻攝自Instagram／shishi_sun）