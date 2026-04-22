ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
Threads Line FB IG

星光快訊

通告費排行出爐「她墊底走心」
變天倒數！全台雷雨狂炸3天
宅男女神炒股「半個月賺百萬」
接收娛樂大小事！加入星光雲LINE好友⭐

熱門話題

爆秘戀舒華「被I-DLE粉絲罵翻」　柯震東吐私下心聲：心情都滿好的

記者黃庠棻／台北報導

男星柯震東日前遭週刊爆料與南韓女團I-DLE台灣成員葉舒華爆出緋聞，傳出女方甚至已經見過男方父母，他的家人還稱讚女生「很有家教」，雙方傳出熱戀的新聞鬧得沸沸揚揚。時隔一個禮拜，柯震東在今（22）日出席軍靴品牌活動被問及此事，也做出回應。

▲▼ 柯震東出席軍靴品牌PALLADIUM春夏新品預覽會。（圖／記者黃克翔攝）

▲柯震東爆出緋聞後露面。（圖／記者黃克翔攝）

柯震東因被爆秘戀韓國女團i-dle台灣成員舒華，慘遭舒華粉絲洗版攻擊。22日出席品牌活動，被問被網暴是否感到委屈，他大方表示「不會耶，因為這就是一個大家言論自由的時代，我就是以公司回應，完了之後，別人要怎麼想，我覺得都可以。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲葉舒華、柯震東。（圖／翻攝自IG）

▲柯震東與舒華傳出緋聞。（圖／翻攝自IG）

爆出緋聞那幾天，柯震東剛好與《乩身》同劇演員楊銘威、王柏傑去中壇元帥廟拜拜，柯震東透露，那間廟就是劇中飾演「三太子（中壇元帥）」的王柏傑，在戲劇開拍前去拜的，大家一起去跟中壇元帥說「謝謝保佑」，讓很多人都能看到《乩身》「我們未來也會繼續努力。」

▲王柏傑帶柯震東、楊銘威拜三太子。（圖／翻攝自IG）

▲王柏傑帶柯震東、楊銘威拜三太子。（圖／翻攝自IG）

至於拜完三太子之後，體感上是否有感受到「比較順利」，柯震東笑說「就覺得心情很好，這陣子心情都滿好的，就是『有拜有保佑這樣』。」但被問到感情狀態何時能順利，他直呼「這又不是我能決定的。」

▲▼ 柯震東出席軍靴品牌PALLADIUM春夏新品預覽會。（圖／記者黃克翔攝）

▲柯震東爆出緋聞後露面。（圖／記者黃克翔攝）

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

關鍵字

柯震東舒華

推薦閱讀

直擊王子交保獲釋「深夜直奔昆凌豪宅」！粿粿開車狂繞⋯行蹤全露餡

直擊王子交保獲釋「深夜直奔昆凌豪宅」！粿粿開車狂繞⋯行蹤全露餡

12小時前

快訊／無懼小三標籤！　吳卓源「親筆信認愛」復合朱軒洋

快訊／無懼小三標籤！　吳卓源「親筆信認愛」復合朱軒洋

2小時前

BLACKPINK就是去她婚禮　Jisoo親哥前妻沈默4天現身：去年1月離婚

BLACKPINK就是去她婚禮　Jisoo親哥前妻沈默4天現身：去年1月離婚

9小時前

方志友楊銘威鬧婚變1個月「爆驚人轉折」！噤聲共識曝：加深彼此壓力

方志友楊銘威鬧婚變1個月「爆驚人轉折」！噤聲共識曝：加深彼此壓力

11小時前

電豹女副隊長爆「熱戀小5歲同隊球員」！同居全被拍 信義區約會超甜

電豹女副隊長爆「熱戀小5歲同隊球員」！同居全被拍 信義區約會超甜

12小時前

朱軒洋、吳卓源偷情斷開2年爆大復合！ 　直入香閨「換裝過夜」

朱軒洋、吳卓源偷情斷開2年爆大復合！ 　直入香閨「換裝過夜」

12小時前

宅男女神炒股「半個月賺百萬」　認太好賺不工作了…投資2關鍵

宅男女神炒股「半個月賺百萬」　認太好賺不工作了…投資2關鍵

7小時前

快訊／被爆秘戀舒華…柯震東首度露面回應　「感情現況」全說了！

快訊／被爆秘戀舒華…柯震東首度露面回應　「感情現況」全說了！

5小時前

通告費排行出爐「她墊底走心」反應全放送！他奪冠⋯潘若迪：不錄了

通告費排行出爐「她墊底走心」反應全放送！他奪冠⋯潘若迪：不錄了

8小時前

切割親哥遭打臉！Jisoo《訂閱男友》露餡　公司急回應

切割親哥遭打臉！Jisoo《訂閱男友》露餡　公司急回應

4小時前

NONO一審遭判2年　朱海君身邊「現護花男牽手緊摟」關係曝光

NONO一審遭判2年　朱海君身邊「現護花男牽手緊摟」關係曝光

4/21 10:35

結婚1年多「還是很難相信會嫁你」！張天霖淡定回1句話 洪小鈴問號了

結婚1年多「還是很難相信會嫁你」！張天霖淡定回1句話 洪小鈴問號了

4/21 12:52

熱門影音

Jisoo親哥爆性侵！又遭控家暴　她直播曾喊：自己為自己負責

Jisoo親哥爆性侵！又遭控家暴　她直播曾喊：自己為自己負責
伊正砸800萬為老婆開藝廊　曾國城：愛妻人設真受不了XD

伊正砸800萬為老婆開藝廊　曾國城：愛妻人設真受不了XD
李維維還原導演真實人生　飾演空服員：他們真的很辛苦

李維維還原導演真實人生　飾演空服員：他們真的很辛苦
王中平砸7位數買千坪地　談及老婆「她本來就知道」

王中平砸7位數買千坪地　談及老婆「她本來就知道」
罹患後天性血友病近況　林美秀嘆:當藝人很可憐

罹患後天性血友病近況　林美秀嘆:當藝人很可憐
台灣「水管阿民」登英國達人秀　「藍白拖+蜂炮轟頭」震撼全場

台灣「水管阿民」登英國達人秀　「藍白拖+蜂炮轟頭」震撼全場
小S發起「大S最後日本旅行」　淚崩自責：不想面對世界

小S發起「大S最後日本旅行」　淚崩自責：不想面對世界
香港金像獎／梁家輝5度封帝！　哽咽謝愛妻：忍了我44年

香港金像獎／梁家輝5度封帝！　哽咽謝愛妻：忍了我44年
「真．領便當」　八點檔驚見「便當盒裝流產嬰」

「真．領便當」　八點檔驚見「便當盒裝流產嬰」
狄鶯直播「抬腿露腳底板」　秀乾淨腋下喊：沒毛！

狄鶯直播「抬腿露腳底板」　秀乾淨腋下喊：沒毛！
艾成過世後王瞳單身多年　艾爸勸她「快去找人照顧妳」

艾成過世後王瞳單身多年　艾爸勸她「快去找人照顧妳」
AKIRA送咖啡甜蜜探班林志玲　霸氣：這是理所當然的事

AKIRA送咖啡甜蜜探班林志玲　霸氣：這是理所當然的事
62歲趙永馨哽咽：30年後能再見嗎　昔聯手劉雪華整秦漢「吻戲吃蒜頭」

62歲趙永馨哽咽：30年後能再見嗎　昔聯手劉雪華整秦漢「吻戲吃蒜頭」

曾沛慈老公真實身分曝光！　「建中北一女婚紗照」藏玄機

曾沛慈老公真實身分曝光！　「建中北一女婚紗照」藏玄機

《穿著Prada的惡魔2》時隔20年回歸！　安海瑟薇「絕美蛻變」再戰梅姨

《穿著Prada的惡魔2》時隔20年回歸！　安海瑟薇「絕美蛻變」再戰梅姨

浪花男子嗨爆小巨蛋！　道枝駿佑台語告白：哇揪愛你

浪花男子嗨爆小巨蛋！　道枝駿佑台語告白：哇揪愛你

沈玉琳化療「痔瘡破掉血崩」怕丟臉　堅持活下去：不讓我老婆改嫁！

沈玉琳化療「痔瘡破掉血崩」怕丟臉　堅持活下去：不讓我老婆改嫁！

梁朝偉認需要朋友「偶爾一起」　赴德拍攝「暖幫影迷簽名」

梁朝偉認需要朋友「偶爾一起」　赴德拍攝「暖幫影迷簽名」

金鐘58超感動得獎感言淚灑舞台　打拚18年.40年...實至名歸的榮耀

金鐘58超感動得獎感言淚灑舞台　打拚18年.40年...實至名歸的榮耀

丁噹苦練台語歌：愛拼才會贏！　阿弟代喊話「希望早點嫁出去」

丁噹苦練台語歌：愛拼才會贏！　阿弟代喊話「希望早點嫁出去」

徐至琦遭控詐騙怒控77姐說謊　「希望他去坐牢」告3大罪名

徐至琦遭控詐騙怒控77姐說謊　「希望他去坐牢」告3大罪名

「我太太沒來」蕭煌奇調情陳怡婷　她圓夢合唱狂讚：行走的AI

「我太太沒來」蕭煌奇調情陳怡婷　她圓夢合唱狂讚：行走的AI

賀瓏遭解約！證實天殘「是前女友」　友爆逼女方墮胎…分手原因曝光

賀瓏遭解約！證實天殘「是前女友」　友爆逼女方墮胎…分手原因曝光

王陽明爆婚變「有事一定會宣布」　曝「沒戴婚戒」真相：手指沒救了

王陽明爆婚變「有事一定會宣布」　曝「沒戴婚戒」真相：手指沒救了

看更多

【左轉完全沒在看】兩台機車直接切出去　差點撞上直行汽車

即時新聞

剛剛
剛剛
23分鐘前0

曾敬驊自爆胖14kg「屁股變大」　尬聽朱軒洋復合吳卓源⋯暖喊：想一起拍戲

50分鐘前812

快訊／朱軒洋認愛吳卓源！挺過「劈腿風波」發聲：會更珍惜這份感情

51分鐘前40

「陸不露臉網紅」真面目被曝光　合體男優拍片挨酸：哥們真不挑

1小時前10

《女大》男神轉戰八點檔！　超渣「誘騙星二代」遭正宮抓包賞巴掌

2小時前10

天心暴瘦剩4字頭！厲鬼妝太駭人　莊凱勛嚇醒驚喊：撞臉「暗網傳説」MOMO

2小時前34

安歆澐昔被大咖男星塞紙條！　「邀約飯店續攤」細節全抖出

2小時前1316

快訊／無懼小三標籤！　吳卓源「親筆信認愛」復合朱軒洋

2小時前0

李晉瑋自認超傲嬌「愛裝酷瀟灑」　哥哥手術讓他崩潰

2小時前41

《激讚網紅》66萬YTR突拋婚訊！　認了已經結婚：一家五口生活

3小時前10

韓國水炸彈來了！WATERBOMB音樂節降臨高雄　連炸兩天

讀者迴響

熱門新聞

  1. 直擊王子交保獲釋「深夜直奔昆凌豪宅」
    12小時前3631
  2. 快訊／無懼小三標籤！　吳卓源「親筆信認愛」復合朱軒洋
    2小時前2616
  3. BLACKPINK就是去她婚禮　Jisoo親哥前妻沈默4天現身：去年1月離婚
    9小時前21
  4. 方志友楊銘威鬧婚變1個月「爆驚人轉折」
    11小時前81
  5. 電豹女副隊長爆「熱戀小5歲同隊球員」
    12小時前612
  6. 朱軒洋、吳卓源偷情斷開2年爆大復合　直入香閨
    12小時前164
  7. 宅男女神炒股「半個月賺百萬」　認太好賺不工作了
    7小時前
  8. 快訊／被爆秘戀舒華…柯震東首露面「感情現況」全說了！
    5小時前105
  9. 通告費排行出爐「她墊底走心」反應全放送
    8小時前83
  10. 切割親哥遭打臉！Jisoo《訂閱男友》露餡
    4小時前82
ETtoday星光雲

熱門快報

天天看新聞送你去看演唱會

天天看新聞送你去看演唱會

即日起-6/2抽「KKBOX風雲榜門票」　帶你去小巨蛋看東海（DONGHAE）等大咖！

泰國行必買零食開箱

泰國行必買零食開箱

「文里補習班」開課啦！今天要來開箱各式「泰國行必買伴手禮」，泰好吃啦~

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 廣告刊登/合作提案 客服信箱 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
熱門話題 回首頁 gototop 回上一頁
選單收合