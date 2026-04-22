爆秘戀舒華「被I-DLE粉絲罵翻」　柯震東吐私下心聲：心情都滿好的

記者黃庠棻／台北報導

男星柯震東日前遭週刊爆料與南韓女團I-DLE台灣成員葉舒華爆出緋聞，傳出女方甚至已經見過男方父母，他的家人還稱讚女生「很有家教」，雙方傳出熱戀的新聞鬧得沸沸揚揚。時隔一個禮拜，柯震東在今（22）日出席軍靴品牌活動被問及此事，也做出回應。

▲柯震東爆出緋聞後露面。（圖／記者黃克翔攝）

柯震東因被爆秘戀韓國女團i-dle台灣成員舒華，慘遭舒華粉絲洗版攻擊。22日出席品牌活動，被問被網暴是否感到委屈，他大方表示「不會耶，因為這就是一個大家言論自由的時代，我就是以公司回應，完了之後，別人要怎麼想，我覺得都可以。」

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▲柯震東與舒華傳出緋聞。（圖／翻攝自IG）

爆出緋聞那幾天，柯震東剛好與《乩身》同劇演員楊銘威、王柏傑去中壇元帥廟拜拜，柯震東透露，那間廟就是劇中飾演「三太子（中壇元帥）」的王柏傑，在戲劇開拍前去拜的，大家一起去跟中壇元帥說「謝謝保佑」，讓很多人都能看到《乩身》「我們未來也會繼續努力。」

▲王柏傑帶柯震東、楊銘威拜三太子。（圖／翻攝自IG）

至於拜完三太子之後，體感上是否有感受到「比較順利」，柯震東笑說「就覺得心情很好，這陣子心情都滿好的，就是『有拜有保佑這樣』。」但被問到感情狀態何時能順利，他直呼「這又不是我能決定的。」

▲柯震東爆出緋聞後露面。（圖／記者黃克翔攝）