嚴立婷PO親嘴照慶生老公！　放閃曬恩愛：我的守護者

記者王靖淳／綜合報導

女星嚴立婷在2010年和運動員張智峰結婚後，育有一對兒女，平時會透過社群記錄生活的她，今（22）日發文曬出一張親密合照，並在文中感性告白，為老公慶祝生日。貼文及照片曝光後，立刻吸引大批網友朝聖按讚。

▲嚴立婷PO文放閃老公。（圖／翻攝自Facebook／嚴立婷 Willson&Tina）

透過嚴立婷分享的照片可見到，她身穿黑色上衣，張智峰則穿著橘色的上衣，兩人並肩坐在戶外的沙發上。格外引人注意的是，兩人不顧鏡頭正在拍攝，直接深情相吻。即使照片被用模糊處理，但依然能夠透過畫面強烈傳遞出，兩人的幸福瞬間，閃瞎眾人。

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▲嚴立婷2010年和張智峰結婚。（圖／翻攝自Facebook／嚴立婷 Willson&Tina）

嚴立婷在文中細數張智峰對這個家的重要，她感性地寫道，老公在自己的人生中扮演著「守護者」的角色。她也感性表示，老公對於孩子們來說有著截然不同卻同樣重要的存在感，在兒子的成長道路上，他就像引領前進的「方向」；而在女兒的心目中，爸爸更是如同「光」一般的存在。最後，嚴立婷不忘在文末送上祝福：「張老將，生日快樂。」